Foseptik çukuruna düşen çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde foseptik çukuruna düşen çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Yaylacık Mahallesi'nde 1,5 yaşındaki Ayhan Güneş, evlerinin önündeki foseptik çukuruna düştü.
Ailesinin fark etmesiyle olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, çukurdan çıkardıkları çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Ayhan Güneş'in cesedi otopsi için Birecik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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