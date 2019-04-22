Foseptik kuyusuna düşen at kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, foseptik kuyusuna düşen at ekiplerce kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Geriş Mahallesi'nde bir atın bahçe içerisindeki yaklaşık 10 metrelik foseptik kuyusuna düştüğünü görenler, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen ekipler, halatla bağladıkları atı düştüğü kuyudan kepçe yardımıyla çıkardı.
Kuyudan çıkartılan at daha sonra sahibine teslim edildi.
Atın olayı yara almadan atlattığı belirtildi.
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