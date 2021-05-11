Fotoğraf çekiminde akılalmaz olay! Savaş uçağı sahile indi

ABD'nin Florida eyaletinde meydana gelen olayda Kristan Othersen'in doğum fotoğraf çekimi neredeyse felaketle sonuçlanıyordu. 30 haftalık hamile olan Kristan, 23 yaşındaki erkek arkadaşı Kyle Johnson ile sahilde önceden planladıkları fotoğraf çekimini gerçekleştiriyordu.

FOTOĞRAF ÇEKİMİNİN BİR PARÇASI SANILDI

Gökyüzünde beliren ve sahile yakın bir alanda gösteri uçuşu yapan uçağın sahile doğru alçaldığını görenler bunu önce fotoğraf çekiminin bir parçası sandı. Ancak kısa bir süre sonra uçak, denize iniş yapınca ortaya çıkan görüntü ile bunun bir fotoğraf çekiminden daha fazlası olduğu anlaşıldı. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma uçak, gerçekten arızalanmıştı.

UÇAĞIN DÜŞÜŞ ANLARI HEMEN ÖLÜMSÜZLEŞTİRİLDİ

Olayın yaşandığı anda sahilde fotoğraf çekimi yapan hamile Kristan Othersen'in annesi Amber Ditmer, uçağın denize düşeceğini anladığı anda yaşananları telefon kamerası ile fotoğraflamayı başardı.

KİMSENİN BURNU BİLE KANAMADI

Görgü tanıkları yaşanan olay sonrası ilk şoku atlatmalarının ardından uçağın denize indiği alanda suda kimsenin bulunup bulunmadığını kontrol ettiklerini uçağı kullanan pilot dahil kimsenin yara almamış olmasının mutluluk verici olduğunu ifade ettiler.

Doğum öncesi eşi ile birlikte sahile fotoğraf çekimi yapmaya gelen genç çift ise unutulmayacak bir anıya sahip oldu ve kazanın fotoğraflanmasında da başrolü almış oldular.