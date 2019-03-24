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Fotoğraf çekmek için indi, koku gelmeye başlayınca gerçek ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 07:30 | Son Güncelleme

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çobanlık yapan yaşlı adamın cesedi kayalıklar arasında bulundu. İslahiye içesinde tek başına yaşayan ve çobanlık yapan Bekir Taşkın'ın cesedi ilçedeki Fevzipaşa Mahallesinde yapımı devam 3 Etap TOKİ konutları inşaat alanındaki kayaların döküldüğü alanda bulundu.

Taşkın'ın cenazesi, inşaatta çalışan işçilerin göl kenarında fotoğraf çekilmek için indikleri kayalar arasında bulundu.

Çobanlık yapan yaşlı adamın cesedi kayalıklar arasında bulundu

Gelen koku üzerine kayalıklar arasındaki cesedi gören işçiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, inşaatın bulunduğu yerden yaklaşık 60 metre aşağıya inerken kayalıklar nedeniyle zor anlar yaşadı.
Günler öncesinde öldüğü belirlenen cesette inceleme yapan ekipleri, şahsa ait olduğu tahmin edilen kimlik buldu.
İlk belirlemelere göre şahsın üzerine düşen kayaların altında kaldığı tahmin ediliyor.
İncelemenin ardından ceset ekipler tarafından güçlükle kayalıklardan çıkartılarak Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. (İHA)
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cinayet Gaziantep

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