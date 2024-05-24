Fotoğrafı PDF çevirme: Fotoğraf nasıl PDF yapılır? Bir fotoğraf PDF dosyasına nasıl dönüştürülür?

Resim ve fotoğraf dosyaları ile pek çok farklı formatta karşılaşılabilir. Bunlar arasında en çok kullanılanları ise JPG ve JPEG dosya formatlarıdır. Bu formatlar, resim ve fotoğraf dosyalarını saklamak için kullanışlı olsa da yazdırma işlemi yaparken pek çok farklı sorun yaşanabilir. Bu noktada ise JPEG formatını PDF’e çevirme işlemi devreye girer ve yazdırma esnasındaki sorunları ortadan kaldırır. Resmi PDF’e çevirme işlemi Windows ve MacOS bilgisayarlarda bulunan fotoğraf uygulamaları üzerinden yapılabileceği gibi bu konuda hizmet veren güvenilir online internet siteleri de kullanılabilir.

Fotoğrafı PDF çevirme nasıl yapılır?

Yöntem #1: Windows’ta fotoğraf PDF dönüştürme

PDF’e dönüştürmek istenilen resim Windows Fotoğraflar uygulamasında açılır.

Araç çubuğunda yer alan üç nokta butonuna tıklanır ve yazdır seçeneğine basılır veya Windows Fotoğraflar uygulamasında açılan fotoğrafa sağ tıklanır ve "Yazdır" denir. (Yazdır seçeneği direkt araç çubuğunda da olabilir)

Yazıcı kısmından "Microsoft Print to PDF'" seçeneğine tıklanır.

Yazdır butonuna basılır.

Ardından PDF dosyasının kaydedileceği hedef klasör ve dosya ismi belirlenir.

Yöntem #2: MacOS’ta fotoğraf PDF dönüştürme

Mac üzerinde PDF olarak kaydedilecek fotoğraf açılır.

Dosya > Yazdır seçilir.

PDF açılır menüsünü açmak için PDF düğmesi veya aşağı oku tıklanır, ardından PDF Olarak Kaydet’e tıklanır.

Fotoğraf PDF dönüştürücü

PDF dönüştürme siteleri, pek çok dosya türünü PDF'ye dönüştürebilir. Örneğin, Word belgeleri, Excel tabloları, PowerPoint sunumları, resimler ve HTML dosyaları gibi pek çok dosya türü kolayca PDF olarak indirilebilir. İnternet sitelerinde bulunan araçlar, ihtiyaca yönelik en iyi sonuçları sunar. Bu araçları kullanmak ise oldukça basittir. Dönüştürülmesi gereken fotoğraf siteye yüklenir ve menüler yardımıyla dönüşüm yapılır, ardından yeni dosya PDF şeklinde indirilir. Ancak sitelerin güvenilir olması önemlidir.

Dosyaları dönüştürmek için tasarlanan bu güvenilir siteler, resim dosyalarını PDF’e çevirebilir. Bu siteler tüm mobil cihazlarda ve internet tarayıcılarında çalışabilir. Ancak sadece güvenilir sitelerden dönüştürme işlemlerinin gerçekleştirilmesi tavsiye edilir.

Microsoft Office belgeleri arasında yer alan Word, Excel ve Powerpoint ile görüntü dosya formatı olan Jpg, PNG ve TIFF için PDF’e çevirme işlemi için Adobe Acrobat da kullanılabilir. Adobe Acrobat'ın kullanımı oldukça basit ve hızlıdır. Adobe Acrobat sayesinde ücretsiz olarak dosya formatı çevirme işlemi yapılabilir.





