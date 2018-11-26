HABER

Fotoğraflar az önce geldi! Kaşıkçı'nın cesedi lüks villada böyle aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 13:47 | Son Güncelleme

Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Samanlı köyündeki iki villada Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin güvenlik ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara ilişkin çarpıcı fotoğraflar geldi.

Fotoğraflar az önce geldi! Kaşıkçı'nın cesedi lüks villada böyle aranıyor

Yol kenarında geniş bahçesi bulunan iki katlı villaya gelen polis ve jandarma ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri incelemenin de arasında bulunduğu ekipler, dedektör köpeklerin de kullanıldığı aramaya villanın içinden başladı. Drone destekli arama çalışmaları genişletildi.

KUYUDA ARAMA YAPILIYOR

Bitişikteki iki katlı villada da arama çalışmalarına başlandı, bölgeye iki itfaiye aracı getirildi. İlk villanın bahçesindeki kuyuda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, bahçeye itfaiyenin sel ve su baskınlarına müdahale aracını getirtti.

20181126_2_33612084_39343537_Web

Olay yeri inceleme ekipleri de kuyudaki çalışmalara destek veriyor.

Yalova Valisi Muammer Erol, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samanlı'da villada arama gerçekleştirildiğini belirterek, "Aramanın mahiyeti ve sonuçları hakkında gereken açıklama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılacaktır." ifadesini kullandı.

20181126_2_33612084_39343535_Web

20181126_2_33612084_39343552_Web

Kaynak: AA

PARTNERÜnlü şarkıcıdan itiraf: "Babam 'artık seni görmek istemiyorum' diyor"Ünlü şarkıcıdan itiraf: "Babam 'artık seni görmek istemiyorum' diyor"
Çorlu'da Atatürk Anıtı'na baltayla saldırmıştı! O kadın tedaviye alındıÇorlu'da Atatürk Anıtı'na baltayla saldırmıştı! O kadın tedaviye alındı
Fotoğraflar// Hulusi Akar'dan inceleme sonrası açıklamaFotoğraflar// Hulusi Akar'dan inceleme sonrası açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı Yalova Termal

En Çok Okunan Haberler

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm hizmetleri tek platformda birleştirildi

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm hizmetleri tek platformda birleştirildi

Erdoğan ve Hatipoğlu arasında dikkat çeken diyalog: Gündemden düşürelim

Erdoğan ve Hatipoğlu arasında dikkat çeken diyalog: Gündemden düşürelim

Süleyman Soylu ile ilgili gündemi sallayacak iddia!

Süleyman Soylu ile ilgili gündemi sallayacak iddia!

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik tesettüre girdi!

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik tesettüre girdi!

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nevşin Mengü'den olay tweet!

Nevşin Mengü'den olay tweet!

Çorlu'da Atatürk Anıtı'na baltayla saldırmıştı! O kadın tedaviye alındı

Çorlu'da Atatürk Anıtı'na baltayla saldırmıştı! O kadın tedaviye alındı

Görgü tanıkları İstanbul'daki helikopter faciasını anlattı: Binaların üstüne düşmemek için...

Görgü tanıkları İstanbul'daki helikopter faciasını anlattı: Binaların üstüne düşmemek için...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sancaktepe'deki helikopter kazasıyla ilgili açıklama

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sancaktepe'deki helikopter kazasıyla ilgili açıklama

Harran'da asırlar sonra yeniden bir ilk yaşanacak

Harran'da asırlar sonra yeniden bir ilk yaşanacak

İstanbul'da son 20 yılda 5. helikopter kazası

İstanbul'da son 20 yılda 5. helikopter kazası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.