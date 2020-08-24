FOX TV’de Fatih Portakal yerine geleceği iddia edilen Selçuk Tepeli kimdir? Selçuk Tepeli kaç yaşında?

Beklenmedik bir karar ile emekli olan Fatih Portakal, resmi olarak FOX Ana Haber ile yollarını ayırdı. FOX yönetimi tarafından yazılı bir açıklamayla da doğrulanan istifa haberinin ardından Fatih Portakal, kararla ilgili toprağın sakin ritminde yaşamaya karar verdiğini belirtti. Şimdi, FOX Ana Haber izleyicileri tarafından Fatih Portakal yerine kim gelecek sorusu tartışılıyor. Bu konuyla ilgili ortaya çok sayıda iddia atılıyor.

FATİH PORTAKAL YERİNE KİM GELECEK?

Fatih Portakal’ın ayrılığı sonrasında yerine geleceği iddia edilen isimlerden bir tanesi Selçuk Tepeli oldu. İddialara göre sözleşme aşamasına gelindiği söylenirken FOX TV yönetiminden henüz bu durumu doğrular bir açıklama gelmedi. Ancak iddiaları duyan FOX Ana Haber izleyicileri tarafından Selçuk Tepeli kim sorusu sorulmaya başladı. İşte merak edilen Selçuk Tepeli biyografisi...

SELÇUK TEPELİ KİMDİR?

Fatih Portakal’ın yerine geleceği iddia edilen Selçuk Tepeli hakkında çok sayıda detay merak ediliyor. Selçuk Tepeli kaç yaşında sorusu da bunlardan bir tanesi. 1974 doğumlu olduğu bilinen Tepeli, şu an 46 yaşında. Aynı zamanda Selçuk Tepeli nerelidir sorusuna da yanıt aranıyor. Selçuk Tepeli nereli hakkında net bir bilgi bulunmasa da ünlü ismin İstanbul doğumlu olduğu biliniyor. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Selçuk Tepeli, Fransa’da Avrupa Birliği ve yazılı basın yönetimi üstüne master yaptı. Habertürk’ün eski genel yayın yönetmeni olduğu bilinen Selçuk Tepeli; İngilizce, Fransızca ve İspanyolca biliyor.