FPS ne demek? FPS teriminin açılımı nedir?

FPS değerinin yüksek olması çevrimiçi video oyunları için oldukça önemli bir kriterdir. Bu değer ne kadar yüksek olursa video oyunundaki sahneler o kadar akıcı olur. Oyunlarda görsellik ve performans son derece önemlidir. Oyunları takılmadan, donmadan veya kopmadan oynayabilmek için bu değerin yüksek olması gerekir.

FPS nedir?

FPS kısaltmasının açılımı “Frames per second” ifadesidir. Türkçe olarak karşılığıysa "saniyedeki kare hızı" veya "saniyelik görüntü sayısı" manalarına gelmektedir. Tek saniyede ekrana aktarılan kare hızını ölçmek için kullanılan bir terimdir. Çevrim içi bilgisayar oyunlarında kullanıcılar için görüntü ve hız özellikleri oldukça büyük önem taşır. Bu özelliklerin iyi olabilmesi için güçlü donanıma sahip bir bilgisayarın olması gerekir.

İşlemci başta olmak üzere RAM belleğinin depolama alanı ve ekran kartının verimliliği FPS tarafından ölçülür. Oyunlarda kaliteli ve akıcı görüntü elde etmek isteyen kullanıcıların yapması gereken ilk şey FPS değerini yüksek tutmaktır. Bu değer ne kadar yüksek olursa ekrana yansıtılan görüntü sayısı o kadar kaliteli olur.

Oyunlarda FPS ne demek?

FPS değeri çevrim içi video oyunu oynayan kullanıcılar için önemli bir konudur. Bu değer ile ilgili sıkıntılar yaşandığında kullanıcılar oyundan istedikleri verimi alamazlar. Oyun içerisindeki donmalar, takılmalar veya kasmalar rakiplerin öne geçmesine sebep olmaktadır.

FPS açılımı "saniye başına düşen kare sayısı" olarak bilinmektedir. Bu kare hızının yani FPS’nin düşük veya yüksek olması tamamen sahip olduğunuz bilgisayarınızın donanımına bağlıdır. Güçlü bir ekran kartı ve kaliteli bir işlemciye sahip olan bilgisayarlarda FPS düşüklüğü sorunu neredeyse hiç yaşanmaz. Kullanıcılar, FPS hızını takip ederek oyun içerisindeki performansını kolay bir şekilde ölçebilir. Bunun için günümüzde birçok program ve uygulama bulunmaktadır. Bu programlardan birini bilgisayarınıza kurarak FPS hızınızı takip edebilirsiniz.

