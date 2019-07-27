Fransa askeri varlığıyla Afrika'da nüfuzunu korumaya çalışıyor

Afrika'da sömürgeci geçmişiyle bilinen Fransa, kıtadaki nüfuzunu yitirmemek için belli ülkelerde askeri varlığını devam ettirirken, bölgedeki birçok askeri operasyonda da başı çekiyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) "ulusların kendi kaderini belirleme" kararına rağmen, bazı ülkeler, bağımsızlık ilanlarını hiçe saydıkları eski sömürgelerinde güvenlik, terör ve istikrarsızlığı bahane ederek askeri varlığını devam ettiriyor.

Sömürgecilik geçmişiyle bilinen Fransa, Afrika başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini ise gizlemiyor.

Bu kapsamda, BM veya Avrupa Birliği'nin (AB) müdahil olduğu çok taraflı anlaşmaların yanı sıra çift taraflı savunma anlaşmaları çerçevesinde Hint Okyanusu'ndan Atlantik'e kadar Afrika'da birçok Fransız askeri birliği bulunuyor.

Bu sayede Cibuti, Çad, Mali ve Gabon'dan Senegal'e uzanan Sahel kuşağından Afrika Boynuzu'nu kapsayan bölge, Fransa gözetimi altında bulunuyor.

Fransa Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Fransa'nın Afrika'da 4 kalıcı askeri üssü var. Ancak 2014'ten beri Sahel bölgesinde terör ve organize suçlara karşı yürütülen Barkhane Operasyonu'nda olduğu gibi bölgede kurulan kimi geçici üsler, zamanla kalıcı hale gelebiliyor.