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Korona aşısı için 25 bin gönüllü aranıyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 02.10.2020 10:00 | Son Güncelleme

Fransa Medikal Sağlık ve Araştırma Milli Enstitüsü (INSERM) tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Bakanlığının talebi üzerine koronavirüs aşısı denemeleri için 25 bin gönüllü arandığı duyuruldu.

Korona aşısı için 25 bin gönüllü aranıyor!

Ülke çapında 24 klinikte yürütülecek olan aşı denemelerine gönüllü bulmak için sosyal medya üzerinden #jetestelevaccincovid (Covid testini deniyorum) başlıkları ile kampanya başlatıldı.

Gönüllülerin, 18 yaş üzerinde olması ve gönüllü olduklarına dair bir form doldurması gerekiyor. Formu dolduran gönüllüler arasından en uygun olanların davet edileceği belirtilirken, gönüllülerin bazılarına gerçek aşı, bazılarına ise sahte aşı yapılarak, plasebo etkisi gözlemlenecek.

Klinik deneylerin, yıl sonunda başlayacağı bildirildi.

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