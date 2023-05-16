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Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un eşinin yeğeni saldırıya uğradı!

16.05.2023 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un eşi Brigitte Macron’un yeğeni “politik” nedenlerle saldırıya uğradı. Yeğen Jean-Baptiste Trogneux’un hükümet karşıtları tarafından darp edildiği açıklandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un eşinin yeğeni saldırıya uğradı!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron’un yeğeni Jean-Baptiste Trogneux’un, Fransa’nın kuzeyindeki Amiens kentinde politik nedenlerden ötürü saldırıya uğradığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Macron’un bir televizyon konuşmasının ardından Trogneux’un hükümet karşıtları tarafından darp edildiği ifade edildi. Çevredekilerin yardımıyla kurtulduğu belirtilen Trogneux’a saldıran 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Macron ise saldırıyı kabul edilemez olarak nitelendirerek, “Demokrasilerde şiddetin yeri yoktur” açıklamasında bulundu.

Fransa’nın Amiens kentinde bir çikolata mağazası işleten Trogneux ailesinin Fransız Cumhrubaşkanı Macron’un göreve geldiği günden beri protestocular tarafından sık sık hedef alındığı kaydedildi. Macron, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaracak olan emeklilik sistemi reformu nedeniyle Fransa’da protesto ediliyor. (İHA)

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