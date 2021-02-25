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Fransa’da 14 Kasım’dan bu yana en yüksek günlük vaka

25.02.2021 00:23 | Son Güncelleme:
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Fransa’da 14 Kasım’dan bu yana en yüksek günlük vaka

Fransa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 31 bin 519 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 605 bin 181’e ulaştı. Ülkede geçtiğimiz sene 14 Kasım’dan bu yana en yüksek günlük vaka kayıtlara geçti.

Fransa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vakalar yeniden yükselişe geçti. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 31 bin 519 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 661 bin 410’a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 277 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 85 bin 321’e yükseldi. Ülke genelinde 3 bin 436’sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 25 bin 614 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Fransa’da geçtiğimiz sene 14 Kasım’da tespit edilen 34 bin 32’i vakanın ardından son 24 saatte en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Öte yandan Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Alpes-Maritimes bölgesinin ardından Fransa’nın Kuzey bölgesinde yer alan Dunkerque şehrinde ve Hauts-de-Flandre bölgesinde, 2 hafta boyunca hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. Ülke genelinde ise 18.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fransa

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