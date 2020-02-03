5 yıl önce kaybolmuştu! Cesedi 'mumyalanmış' halde bulundu

Geçtiğimiz perşembe günü bu ürkütücü keşfi yapan alacak tahsiline gelmiş bir icra memuruydu.

3 aydır kirasını ödemeyen ve ev sahibinin mektuplarına geri dönüş yapmayan yaşlı adamın kapısını zorlayarak açan icra memuru, onun 'mumyalanmış' halde yatan cesedini gördü.

Yetkililere göre, yaşlı adamın cesedi bulunduğu yerde katılaşmış halde duruyordu.

Fransız kamu haber kanalı France Info'ya göre, yaşlı adamın ortadan kaybolduğunu yıllar boyunca kimse fark etmemişti.

Yetkililer cesedin bulunduğu evde mücadele ve zorlama izine rastlamadı. Yalnız yaşayan adamın doğal yollarla öldüğü düşünülüyor ancak olaya incelemeler devam ediyor. Kesin ölüm tarihi bilinmese de en son aldığı mektuplardan hareketle en az 5 yıl önce öldüğü tahmin ediliyor.

Komşularının yıllardır dışarıya çıkmayan ve haber alınamayan adama dair herhangi bir ihbarda bulunmadığı belirtiliyor. 5 yıl boyunca emekli maaşını alan adamın kirasının 3 ay önceye kadar otomatik olarak ödendiği belirtiliyor.

