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Fransa'da alarm! Sarı Yelekliler yeniden sokağa çıkıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 08.12.2018 07:17 | Son Güncelleme

Tüm dünya, Fransa'da bugün Sarı Yelekliler tarafından düzenlenecek yeni protestolara kilitlendi. İçişleri Bakanlığından mağaza ve müzelere güvenlik önlemi almaları için çağrıda bulunuldu. Paris'teki protestoları engellemek amacıyla 65 bin polis görevlendirildi. Fransız basını, istihbaratın olası darbe planına karşı Elysee Sarayı'nı uyardığını yazdı.

Fransa hükümetin yetersiz ekonomi politikalarını protesto eden Sarı Yelekliler’in bugün gerçekleştireceği büyük ve şiddetli eyleme odakladı. Hafta ortasında İçişleri Bakanlığı birçok mağaza ve müzelere çağrı yaparak güvenlik önlemi için kapılarınızı açmayınız uyarısında bulundu. Uyarılar sonucu kapalı olacak mekanlar arasında Louvre Müzesi, Orsay Müzesi, Orangerie Müzesi, Büyük Saray, Man Müzesi, Keşif Sarayı ve Sanat ve Zanaat Müzesi’nin de yer aldığı belirtildi.

Başta, Şanzelize (Champs-lysées) Caddesi olmak üzere, başkent Paris’in 13 farklı semtinin saldırı riski altında olacağını açıkladı. Bu bölgelerdeki iş yeri ve benzeri kuruluşların saldırılara karşı tedbir alması tavsiye edildi. Geçen hafta şiddetli olayların meydana geldiği, Zafer Takı, Saint-Augustin Meydanı, Opera Meydanı, Eyfel Kulesi karşısındaki Trocadero Meydanı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınındaki Concord Meydanı, Başbakanlık konutu Hôtel Matignon, Cumhuriyet Meydanı, Senato, Bastille Meydanı, Montparnasse Alanı, Bercy semti, Denfert-Rochereau ve Italie Meydanı polis tarafından riskli yerler olarak gösterildi.

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KRİZ MASASI KURULACAK

Ayrıca, Paris Belediyesi ise bugün bir kriz masası kuracağını ve belediye binalarının tedbir amacıyla kapalı olacağını duyurdu. Bunun yanı sıra başkent Paris’in bazı semtlerine kurulması öngörülen 9 halk pazarı iptal edildi. Belediyenin kendisine ait 158 bisiklet istasyonunda kapalı tutacağı da kaydedildi.

DÜKKANLAR METALLE KAPATILDI

Eylemlerin gerçekleştirilmesi beklenen noktalarda da iş yeri sahipleri kendince önlemler aldı. Paris'in en lüks caddesi kabul edilen Şanzelize'de esnaf, iş yerlerinin vitrin ve girişlerini metal ve tahta plakalarla kapattı. Olası yağma ve saldırılara karşı kendince önlem alan iş yeri sahipleri, önceki eylemler sırasında yaşanan zararın tekrarından çekiniyor.

FRANSIZ BASINI: DARBE YAPACAKLAR

Fransız basını Sarı Yelekliler'in bugün gerçekleştirecekleri protestolarda darbe teşebbüsünde bulunabileceğini öne sürdü. İddiaya göre, silahlı eylemciler parlamento üyelerine, hükümet temsilcilerine, Cumhurbaşkanlığına ve güvenlik güçlerine saldırmayı ve öldürmeyi planlıyor.

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TÜRKLER: "TEDBİR ALACAĞIZ"

Paris'te yaşayan Türk esnaflar da yürüyüş günü dükkânlarını kapatacaklarını; kendilerine göre önlemler alacaklarını söylediler. Demirören Haber Ajansı da Paris'te işletmecilik yapan ve çalışan Türklere mikrofon uzattı.

Paris'te restoran işleten Saffet Gökdemir, "Gösteriler bütün esnafa kötü anlar yaşatıyor, herkesin camlarını kırıyor, arabalarını yakıyorlar, tahta ya da bir şeylerle kapatarak önlemler alacağız" dedi.

Aynı restoranda aşçı olarak çalışan Mahir Deniz, "Olaylar bizi, çalışanları, misafirleri etkiliyor. Buralar geçim kaynağımız. Her hafta bir olay oluyor, iki haftadır kapatıyoruz ve bu olaylardan inanılmaz şekilde rahatsızız" diye konuştu.

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Paris'te bir otelde çalıştığını belirten Nihat Özgüner de, "14 yıldır Paris'teyim. Şanzelize'ye 200 metre uzaklıktayız. Olaylar çığırından çıktı ve birçok iptaller var bu yüzden. Ben de destekliyorum fakat kırıp dökmeleri değil, haklarımızı savunmalarını destekliyorum. Gördüğünüz gibi tahta ile kapattık her yeri ve endişeliyiz" dedi.

16 yıldır Paris'te yaşadığını söyleyen Nezihat Türken ise “Buradaki gurbetçiler için zor bir durum. Her ülkede olan sıkıntılar bizi rahatsız eder. Bu olan olaylardan dolayı anlaşmalarını diliyorum, huzursuzluk istemiyoruz, hayat devam ediyor. Sarı yeleklilerin savunduğu konular tabi ki gurbetçileri de yakından ilgilendiriyor. Sıkıntılarımız var, tabi ki çözüleceğine inanıyorum, umarım uzlaşırlar ve normal yaşam devam eder Paris'te" ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Champs-Elysees çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza, protestolar nedeniyle kepenk indirmiş ve çevrede de 3 ila 4 milyon avroluk hasar oluşmuştu. Ülkenin birçok kentindeki gösterilerde de caddeler ve yollar kapatılmıştı.

Gösterilerin başından bu yana çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralanmış ve bin 424 kişi gözaltına alınmıştı.

"Sarı yeleklilerin" protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmıştı.

AA/İHA/DHA

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