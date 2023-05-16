HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Fransa'da Apple'a "cihaz tamirini zorlaştırma ve planlı işlevsizleştirme" soruşturması

Fransa'da Apple'a "cihaz tamirini zorlaştırma ve planlı işlevsizleştirme" soruşturması

16.05.2023 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da ABD'li teknoloji devi Apple'a "cihazların tamirini zorlaştırmaktan ve planlı işlevsizleştirme yapmaktan" soruşturma açıldığı ortaya çıktı. Şirket, 2020'de ise Fransa'da hakkında kullanıcıları aldatmaya yönelik açılan soruşturmayı kapatmak için 25 milyon avro para cezası ödemişti.

Fransa'da Apple'a "cihaz tamirini zorlaştırma ve planlı işlevsizleştirme" soruşturması

Paris Savcılığı, Aralık 2022'de HOP (Planlı İşlevsizleştirmeyi Durdur) Derneği tarafından şirkete yönelik yapılan şikayet üzerine Rekabet Tüketim ve Sahtekarlığı Önleme Genel Müdürlüğü Ulusal Soruşturma Servisi'nin (DGCCRF) yasal işlem başlattığını duyurdu.

İŞTE DAVA DOSYASINDA YÖNELTİLEN SUÇLAMA

Dava dosyasında, Apple'a "cihaz parçalarının tamirinde düzinelerce engelleme yapma ve yetkisiz servislerin tamir yapmasını zorlaştıran uygulamaları dikte etme" suçlaması yöneltiliyor.

apple2

Şirket, donanımsal malzemelerin uygun fiyat ve sürede kullanıcının erişimine açmamakla suçlanıyor.

iPhone 14'ün o özelliğiyle ilgili... iPhone 14'ün o özelliğiyle ilgili...

2020'DE 25 MİLYON AVRO PARA CEZA ÖDEMİŞTİ

Apple, 2020'de Fransa'da hakkında kullanıcıları aldatmaya yönelik açılan soruşturmayı kapatmak için 25 milyon avro para cezası ödemişti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Webb ilk defa su tespit etti! Dünya'daki suyun kaynağı onlar mı?Webb ilk defa su tespit etti! Dünya'daki suyun kaynağı onlar mı?
İşte yurt dışı oylarında merak edilen son tablo!İşte yurt dışı oylarında merak edilen son tablo!
Seçimi en iyi bilen ve en çok yanılan anket şirketleriSeçimi en iyi bilen ve en çok yanılan anket şirketleri
Anahtar Kelimeler:
Apple Fransa

En Çok Okunan Haberler

Seçim sonuçları sonrası herkesin gözü Akşener'de! Seçim gecesi ne dedi? 'Ben size söylemiştim...'

Seçim sonuçları sonrası herkesin gözü Akşener'de! Seçim gecesi ne dedi? 'Ben size söylemiştim...'

Seçim sonrası skandal sözler! Sosyal medyada büyük tepki çekti

Seçim sonrası skandal sözler! Sosyal medyada büyük tepki çekti

Merkez Bankası’ndan nakit avans ve altın harcaması kararı

Merkez Bankası’ndan nakit avans ve altın harcaması kararı

Kuyumculardan gram altın için yorum

Kuyumculardan gram altın için yorum

İddiaları gündem oldu! 'O gece İmamoğlu ve Yavaş'a yaptıklarını...'

İddiaları gündem oldu! 'O gece İmamoğlu ve Yavaş'a yaptıklarını...'

'İsteseler %50.2 yapabilirlerdi...'

'İsteseler %50.2 yapabilirlerdi...'

İlginizi Çekebilir

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Şoke eden görüntüler! Önce çarptı sonra resmen ezdi

Şoke eden görüntüler! Önce çarptı sonra resmen ezdi

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.