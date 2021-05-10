Fransa'da askerler, ikinci bir bildiriyle yine "iç savaş" uyarısında bulundu

Aşırı sağcı Valeurs Actuelles dergisinde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bakanlar, milletvekilleri ve generallere hitaben yayımlanan bildiride, "Fransa'nın düşmanlarıyla mücadele eden ve 21 Nisan'daki açık mektuba imza atan emekli general, emekli ve muvazzaf subay ile askerlerin, iktidara sorun çıkaran kişiler olarak adlandırıldığı ancak onların tek hatalarının ülkesini sevmek olduğu" savunuldu.

"Görevde olan her rütbeden askerlerin, yasa gereği yüzleri açık şekilde kendilerini ifade edemediği ancak sessiz kalmalarının da imkansız olduğu" ifade edilen bildiride, "Aramızdan bazıları Afganistan, Mali, Orta Afrika ve diğer yerlerde düşman ateşini gördü. Bazıları görev arkadaşlarını kaybetti. Bizim topraklarımızda taviz verdiğiniz İslamcılığı yok etmek için canlarını ortaya koydular" ifadeleri kullanıldı.

Bildiride, askerlerin neredeyse tamamının ülkede terörle mücadele etmek için başlatılan Sentinelle (Nöbetçi) operasyonunda görev yaptığı ve "terk edilmiş banliyöleri" gördükleri aktarılarak, "Birkaç dini topluluğun araçsallaştırma girişimlerine katlandık. Bu dini topluluklar için Fransa hiçbir şey ifade etmiyor, alay, aşağılama ve hatta nefret konusundan başka bir şey değil" iddiasında bulunuldu.