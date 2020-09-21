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Fransa'da başörtüsü ayrımcılığına maruz kalan öğrencinin sendikasından İslamofobi tepkisi

DÜNYA HABERLERİ  | 21.09.2020 20:29 | Son Güncelleme

Fransa Öğrenciler Ulusal Birliği (UNEF), bazı sağcı ve cumhuriyetçi milletvekillerinin, UNEF’in başörtülü temsilcisi Maryam Pougetoux’nun katıldığı meclis toplantısını terk etmesini, "cinsiyetçi ve İslamofobik" olarak değerlendirerek kınadı.

Fransa'da başörtüsü ayrımcılığına maruz kalan öğrencinin sendikasından İslamofobi tepkisi

UNEF’ten yayımlanan yazılı açıklamada, birliğin üniversite ve gençlik meselelerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Pougetoux’nun 17 Eylül'de katıldığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve gençliğe etkilerinin tartışıldığı parlamento toplantısında bazı milletvekillerinin laiklik ilkesinin ihlalini gerekçe göstererek toplantıyı terk ettiği hatırlatıldı.

Temsilcilerini dinlemeyi reddederek, bu milletvekillerinin laiklik ilkesini İslamofobik ve cinsiyetçi şekilde ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, "Başkan Yardımcımızı küçük düşürmeyi hedefleyen bu cumhuriyet karşıtı ve İslamofobik eylemi kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

MİLLETİN TEMSİLCİLERİNE YAKIŞMADI

Açıklamada, Müslümanların ve başörtülü kadınların sürekli damgalanmasına ve toplumdan dışlanmasına neden olan bu tür eylemlerin milletin temsilcilerine yakışmadığı kaydedildi.

Pougetoux’nun toplantıya katılacağı önceden belli olmasına rağmen, bu milletvekillerinin terk etme eylemiyle toplantının ana gündemini saptırdığı aktarılan açıklamada, Pougetoux’nun mağdur edildiği bu cinsiyetçi eylemin de kınandığının altı çizildi.

Söz konusu toplantıya katılan sağcı Cumhuriyetçiler partisinden bazı milletvekilleri ile iktidar partisi üyesi Anne-Christine Lang, Pougetoux'nun başörtülü olmasını kabullenmediklerini belirterek toplantıdan ayrılmıştı.

Lang daha sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, demokrasinin kalbi ulusal mecliste düzenlenen bir toplantıda başörtülü birinin bulunmasını hazmedemediğini belirtmişti.

Oturumu yöneten bir başka iktidar partisi üyesi Sandrine Mörch ise oturum sırasındaki tepkiyi gereksiz bularak, insanların dini kıyafetleriyle toplantıya katılmasını engelleyen bir kural bulunmadığını vurgulamıştı.

Öğrenci birliği UNEF, 2018’de Maryam Pougetoux’yu sözcü olarak atadığında dönemin Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa ve çok sayıda siyasi figürün eleştirisine maruz kalmıştı. (AA)

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