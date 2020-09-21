Fransa'da başörtüsü ayrımcılığına maruz kalan öğrencinin sendikasından İslamofobi tepkisi

UNEF’ten yayımlanan yazılı açıklamada, birliğin üniversite ve gençlik meselelerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Pougetoux’nun 17 Eylül'de katıldığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve gençliğe etkilerinin tartışıldığı parlamento toplantısında bazı milletvekillerinin laiklik ilkesinin ihlalini gerekçe göstererek toplantıyı terk ettiği hatırlatıldı.

Temsilcilerini dinlemeyi reddederek, bu milletvekillerinin laiklik ilkesini İslamofobik ve cinsiyetçi şekilde ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, "Başkan Yardımcımızı küçük düşürmeyi hedefleyen bu cumhuriyet karşıtı ve İslamofobik eylemi kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

MİLLETİN TEMSİLCİLERİNE YAKIŞMADI

Açıklamada, Müslümanların ve başörtülü kadınların sürekli damgalanmasına ve toplumdan dışlanmasına neden olan bu tür eylemlerin milletin temsilcilerine yakışmadığı kaydedildi.

Pougetoux’nun toplantıya katılacağı önceden belli olmasına rağmen, bu milletvekillerinin terk etme eylemiyle toplantının ana gündemini saptırdığı aktarılan açıklamada, Pougetoux’nun mağdur edildiği bu cinsiyetçi eylemin de kınandığının altı çizildi.