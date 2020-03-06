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Fransa'da bir Türk vatandaşı koronavirüsten öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 06.03.2020 17:36 | Son Güncelleme

Fransa'nın kuzeyindeki Soissons kasabasında yaşayan Türk vatandaşı Halil B, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybetti.

Fransa'da bir Türk vatandaşı koronavirüsten öldü

Fransa'da koronavirüs nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı ise 423'e ulaştı.

Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler arasında bulunan Halil B. (64) cumartesi günü solunum yetersizliği sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Fransız yetkililerin cenazenin Türkiye'ye nakline izin vermediği belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mevcut durumda 2 olan koronavirüse karşı ulusal alarm seviyesinin gelecek günlerde salgının daha fazla yayılmasıyla 3'üncü seviyeye çıkarılabileceğini açıklamıştı.

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