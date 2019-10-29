Fransa'da camiye yönelik saldırı: 2 kişi ağır yaralı, 84 yaşındaki bir aşırı-sağcı gözaltında

Genelkurmay Başkanı Mark Milley Pazartesi günü yaptığı açıklamada, söz konusu kişilerin yetişkin ve erkek olduklarını belirtti ve 'güvenli bir tesiste' tutulduklarını duyurdu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Milley, Bağdadi'nin cesedinden geriye kalanların da ortadan kaldırıldığını ve cesedin fotoğrafını paylaşmayı şimdilik düşünmediklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump Pazar günü düzenlediği basın toplantısında, ABD özel kuvvetlerinin Suriye'de Cumartesi günü düzenlediği bir operasyon sırasında Bağdadi'nin kendisini öldürdüğünü duyurmuştu.

Milley basın toplantısında, "Bağdadi'nin kalıntıları DNA testiyle kimliğinin teyit edilebilmesi için güvenli bir tesise götürüldü. Kalıntıları ortadan kaldırıldı, süreç tamamlandı ve gereğine uygun bir şekilde yerine getirildi" dedi.

