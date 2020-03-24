Fransa'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 1100'e çıktı

Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, her gün test yaptıkları kişi sayısını 9 bine çıkardıklarını söyledi. Virüs tespit edilen kişi sayısının 2 bin 444 artışla 22 bin 300'e yükseldiğini aktaran Salamon, virüsü taşıyanların arasında yoğun bakımda tedavi gören hastaların sayısının 2 bin 516'ya çıktığını aktardı. Salomon, bu hastalardan yüzde 34'ünün 60 yaş altında ve yüzde 58'inin 60-80 yaşlarında olduğunu kaydetti.

3 bin 281 kişinin de tedavi olduktan sonra virüsü atlattığını ifade eden Salomon, salgın nedeniyle son 24 saatte 240 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 1100'e yükseldiğini duyurdu. Salamon, virüsten ölenlerin yüzde 85'inin 70 yaş üstünde olduğunu belirtti.

Ülkede bugün, bir günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısına ulaşıldı.

ALKOL YASAĞI GELDİ

Aisne Valiliği, salgın nedeniyle zorunlu haller dışında dışarı çıkamayan Fransızların fazla alkol tüketmesi halinde aile içi şiddete neden olabileceği gerekçesiyle alkol satışını yasakladı.

Fransa'nın Mulhouse kentinde salgın nedeniyle hastanelerde yatak kapasitesi sorunu yaşanıyor. Savunma Bakanı Florence Parly, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mulhouse'daki hastanelerin yükünü hafifletmek için virüs taşıyan bazı hastaların askeri uçakla Brest ve Qimper'deki hastanelere nakledildiğini duyurdu.

Mulhouse'da hastanelerin yükünü hafifletmek için hükümet tarafından 30 yatak kapasiteli askeri hastane kuruldu.



