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Fransa’da eczanelerde Kovid-19 aşısı dönemi başladı

16.03.2021 10:18 | Son Güncelleme:
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Fransa’da eczanelerde Kovid-19 aşısı dönemi başladı

Fransa'da koronavirüs salgını ile mücadelede Kovid-19’a karşı aşılamaların eczanelerde de başladığı duyuruldu. Aşılanmak isteyen kişilerin, önceden randevu alması ve bekleme listesine kaydolması gerekiyor.

Fransa’da eczanelere Kovid-19'a karşı aşılama yetkisi verildi. Ülke genelinde sadece virüsün yoğun olduğu ve gözetim altındaki 23 bölgede bulunan 67 bin eczaneye aşı dozu teslim edildi.

Eczanelerdeki aşılama kampanyasının, ağır hastalığı olan 50 ila 74 yaş arası kişileri, sağlık çalışanlarını ve 75 yaşın üzerindeki kişileri hedeflediği belirtildi.

Aşılanmak isteyen kişilerin, önceden randevu alması ve bekleme listesine kaydolması gerekiyor.

ASTRAZENECA AŞISI KULLANILIYOR

Eczanelerde şu anda AstraZeneca aşısının uygulandığı ve daha sonra yapılan teslimatlara bağlı olarak Pfızer-BioNTech ve Moderna aşılarının da kullanılabileceği açıklandı. Avrupa’daki 12 ülke yan etkiler nedeniyle AstraZeneca aşısının kullanımını geçici süre ile askıya almıştı.

Fransa Başbakanı Jean Castex ise yaptığı açıklamada, "Bu aşıya güvenmemiz ve aşı yaptırmamız gerektiğini en ciddi şekilde söylüyorum. Aksi takdirde aşılamada gecikmeler olacak, Fransızlar daha az korunacak ve sağlık krizi uzun sürecek" demişti.

5 MİLYONDAN FAZLA AŞI YAPILDI

Fransa’da 5 milyondan fazla kişi Kovid-19’a karşı aşılandı. Pfızer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı Fransa’da, 5 milyon 72 bin 244 kişiye tek doz, 2 milyon 220 bin 608 kişiye ise iki doz aşı uygulandı. Hükümet, hedefinin yaza kadar 30 milyon kişiyi aşılamak olduğunu açıkladı.

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