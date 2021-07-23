HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransa'da, El-Kaide tehdidi nedeniyle terör alarmı verildi

Fransa'da, El-Kaide tehdidi nedeniyle terör alarmı verildi

23.07.2021 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa İçişleri Bakanlığı, terör örgütü El-Kaide tarafından yayımlanan bir videoda Fransa'nın tehdit edilmesi nedeniyle valiliklere teröre karşı teyakkuzda olmaları çağrısında bulundu.

Fransa'da, El-Kaide tehdidi nedeniyle terör alarmı verildi

Sosyal medya uygulaması Telegram’da bulunan, El-Kaide’ye ait olduğu belirtilen As-Sahab kanalında, 15 Temmuz’da yayımlanan videoda Fransa'nın yanı sıra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İçişleri Bakanı Gerard Darmanin adları verilerek tehdit edildi.

YÜKSEK TEYAKKUZ ÇAĞRISI

İçişleri Bakanlığı valiliklere gönderdiği yazı ile yaz boyunca terör eylemlerine karşı teyakkuzda olmalarını istedi.

Bakan Darmanin, Twitter hesabından konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Terör tehdidi halen var. Valilikleri yaz boyunca yüksek teyakkuzda olmaya çağırdım." ifadesini kullandı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yangında mahsur kalan adam, alt kattaki balkona böyle atladıYangında mahsur kalan adam, alt kattaki balkona böyle atladı
PARTNERReynmen, Hakkı Bulut'un şarkını mı çaldı! İki müziği duyanlar kulaklarına inanamadıReynmen, Hakkı Bulut'un şarkını mı çaldı! İki müziği duyanlar kulaklarına inanamadı
Delta varyantı paniği! "Ulusal acil durum" ilan ettilerDelta varyantı paniği! "Ulusal acil durum" ilan ettiler
Anahtar Kelimeler:
Fransa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kimse görmedi sandı ama... Şimdi telefonlar susmuyor

Kimse görmedi sandı ama... Şimdi telefonlar susmuyor

"Hüsnü Komiser görmesin" Parlak bikinili dans şov!

"Hüsnü Komiser görmesin" Parlak bikinili dans şov!

İngiltere'de BioNTech araştırması! En iyi süreyi açıkladılar

İngiltere'de BioNTech araştırması! En iyi süreyi açıkladılar

Onur Alp Eker'in ölüm nedeni belli oluyor

Onur Alp Eker'in ölüm nedeni belli oluyor

Aleyna tanga bikinisiyle havuzda şov yaptı

Aleyna tanga bikinisiyle havuzda şov yaptı

İnsanların önünde yaşandı! Nişanlısının sözlerini duyunca...

İnsanların önünde yaşandı! Nişanlısının sözlerini duyunca...

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu! 100 kişilik ekip arıyor

Kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu! 100 kişilik ekip arıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Oksijen tüpüne bağlıyken sigara içmek isteyince...

Oksijen tüpüne bağlıyken sigara içmek isteyince...

Nüfusu 6 binden 60 bine çıktı! "Bütün izinleri kaldırdık"

Nüfusu 6 binden 60 bine çıktı! "Bütün izinleri kaldırdık"

Kısıtlamalar geri mi dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Kısıtlamalar geri mi dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.