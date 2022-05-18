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Fransa'da gündem oldu! Dünyaca ünlü şirkete DEAŞ soruşturması

18.05.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü Fransız inşaat malzemeleri şirketine DEAŞ soruşturması açıldı. Paris Temyiz Mahkemesi'nin aldığı karara göre, Lafarge hakkında Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a finansman sağlama suçundan soruşturma açılması onaylandı.

Fransa'da gündem oldu! Dünyaca ünlü şirkete DEAŞ soruşturması

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris Temyiz Mahkemesi, Lafarge hakkında Suriye'de DEAŞ'a finansman sağlayarak "insanlığa karşı suça ortak olduğu" iddiasıyla soruşturma açılmasını onayladı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa DEAŞ
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