Fransa'da gündem oldu! Dünyaca ünlü şirkete DEAŞ soruşturması

Dünyaca ünlü Fransız inşaat malzemeleri şirketine DEAŞ soruşturması açıldı. Paris Temyiz Mahkemesi'nin aldığı karara göre, Lafarge hakkında Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a finansman sağlama suçundan soruşturma açılması onaylandı.
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