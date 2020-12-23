HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Fransa'da güzellik yarışması doktor adayı kazandı!

Fransa'da güzellik yarışması doktor adayı kazandı!

23.12.2020 17:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Fransa'da güzellik yarışması doktor adayı kazandı!

Fransa'da koronavirüs salgını kısıtlamalarına uygun olarak gerçekleştirilen 2021 Fransa Güzellik Yarışması'nda (Miss France 2021) birinci, tıp fakültesi öğrencisi Amandine Petit oldu.

Fransa’nın batı kıyısındaki Puy de Vaux’de Miss France 2021 Güzellik Yarışması düzenlendi.

Covid-19 salgını nedeniyle kısıtlamalara uygun olarak gerçekleşen yarışmanın finalinde kazanan, Normandiya bölgesinden 23 yaşındaki Amandine Petit oldu.

Tıp fakültesi öğrencisi olan Petit, profesyonel kariyerini bir sağlık kurumunda yöneticilik yapmak olarak açıkladı.

İKİNCİ GÜZELE DESTEK OLDU

Miss France yarışmasına Provence bölgesini temsilen katılan ve ikinci seçilan April Benayoum, babasının İsrail kökenli olduğunu açıklamasının ardından Twitter'da antisemitik yorumların hedefi haline gelmişti. Siyasilerin ve Yahudi toplumlarının tepkisi üzerine duruma el atan İçişleri Bakanı Gerald Dermain, söz konusu olaydan dolayı şoke olduğunu, polis ve jandarmanın görevlendirildiğini söylemişti.

Güzellik yarışmasında Miss France seçilen Amandine Petit de Fransız basınına verdiği demeçte büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek yarışmacı arkadaşına destek oldu.

YARIŞMA 1920'DEN BERİ YAPILIYOR

Güzellik yarışmalarının 1920'de başladığı Fransa'da, Fransa'nın en güzel kadını unvanını Agnes Soucret kazanmış, yarışmanın adı 1928'de Miss France olarak değiştirilmişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor
İngiliz spiker Ben Brown, canlı yayında esnerken yakalandıİngiliz spiker Ben Brown, canlı yayında esnerken yakalandı
2020 yılının en ucuz sıfır otomobil fiyatları!2020 yılının en ucuz sıfır otomobil fiyatları!

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Prof. Dr. Orhan Kural hayatını kaybetti

Prof. Dr. Orhan Kural hayatını kaybetti

Canlı yayında ilginç anlar!

Canlı yayında ilginç anlar!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un aşk dolu mesajına verdiği yanıt olay oldu

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un aşk dolu mesajına verdiği yanıt olay oldu

Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı

Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Diğer Haberler

Lastik sormak için girdiği iş yerinde 'rot ayarı' kanalına düştü

Lastik sormak isterken büyük şok yaşadı

İngiliz spiker Ben Brown, canlı yayında esnerken yakalandı

İngiliz spiker Ben Brown, canlı yayında esnerken yakalandı

Kargo çalışanı gözyaşlarını tutamadı

Kargo çalışanı gözyaşlarını tutamadı

Bayrampaşa'da 'Pes' dedirten bilgisayar hırsızlığı kamerada

Rahatlığı 'Pes' dedirtti! İşte o anlar

Polis memuru yaşlı kadını 5'inci kata kadar sırtında taşıdı

Polisten gönülleri fetheden hareket

Tayland’da motosikletin çarptığı yavru fil kalp masajıyla hayata döndürüldü

Motosikletin çarptığı yavru fil kalp masajıyla hayata döndürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.