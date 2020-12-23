Fransa'da güzellik yarışması doktor adayı kazandı!

Fransa’nın batı kıyısındaki Puy de Vaux’de Miss France 2021 Güzellik Yarışması düzenlendi.

Covid-19 salgını nedeniyle kısıtlamalara uygun olarak gerçekleşen yarışmanın finalinde kazanan, Normandiya bölgesinden 23 yaşındaki Amandine Petit oldu.

Tıp fakültesi öğrencisi olan Petit, profesyonel kariyerini bir sağlık kurumunda yöneticilik yapmak olarak açıkladı.

İKİNCİ GÜZELE DESTEK OLDU

Miss France yarışmasına Provence bölgesini temsilen katılan ve ikinci seçilan April Benayoum, babasının İsrail kökenli olduğunu açıklamasının ardından Twitter'da antisemitik yorumların hedefi haline gelmişti. Siyasilerin ve Yahudi toplumlarının tepkisi üzerine duruma el atan İçişleri Bakanı Gerald Dermain, söz konusu olaydan dolayı şoke olduğunu, polis ve jandarmanın görevlendirildiğini söylemişti.

Güzellik yarışmasında Miss France seçilen Amandine Petit de Fransız basınına verdiği demeçte büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek yarışmacı arkadaşına destek oldu.

YARIŞMA 1920'DEN BERİ YAPILIYOR

Güzellik yarışmalarının 1920'de başladığı Fransa'da, Fransa'nın en güzel kadını unvanını Agnes Soucret kazanmış, yarışmanın adı 1928'de Miss France olarak değiştirilmişti.



