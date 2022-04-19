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Fransa'da hükümet krizi! Macron seçilirse Başbakan Castex istifa edecek

19.04.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da aşırı sağcı aday Marine Le Pen ile mevcut cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'in yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimi süreci gerginliklerle geçiyor. Fransa Başbakanı Jean Castex, Macron'un seçilmesiyle ilgili kritik bir açıklama yaptı.

Fransa'da hükümet krizi! Macron seçilirse Başbakan Castex istifa edecek

Fransa’da halk, 24 Nisan’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gidecek. Mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen’in yarışacağı seçim öncesi Fransa Başbakanı Jean Castex çarpıcı açıklamalarda bulundu. Castex, France Inter radyosuna verdiği demeçte, “Macron yeniden cumhurbaşkanı seçilirse, kendi istifamı ve hükümetin istifasını sunacağım. Oyun henüz bitmedi. Seçimin çoktan bittiğine dair kesin sonuçlar çıkarmıyoruz. Fransızları,
Macron’un programının Fransa için en iyisi olduğuna ikna etmeliyiz" dedi.

Fransa’da 10 Nisan’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda sandık çıkış anketlerine göre Macron oyların yüzde 28.6’sını, Le Pen ise yüzde 23.9’unu almıştı. (AA)

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