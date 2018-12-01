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Fransa'da ortalık karıştı! 'Sarı Yelekliler' yeniden sokaklara çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.12.2018 13:18 | Son Güncelleme

Fransa'da, "Sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemcilerin akaryakıt zamlarına karşı protestoları başkent Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde devam ediyor. Güvenlik güçleri gösteriye müdahale etti.

Fransa'da akaryakıt protestoru gerçekleştiren ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasını isteyen 'Sarı Yelekliler' ile polis arasında çatışma yaşanıyor. Polis biber gazıyla müdahale etti.

Çok sayıda göstericinin Paris'teki ünlü Zafer Takı önünde toplandığı ve marşlar söylediği gözlendi.

Habertürk'te yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı, Republique Meydanı, Nation Meydanı ile Şanzelize (Champs-Elysee) Caddesi'nde hayat pahalılığına karşı gösteri yapmasına izin verilmişti. Gösterilere Sarı Yelekliler ile lise ve üniversite öğrencileri de destek veriyor.

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Fransa’nın başkenti Paris’te bugün hayat pahalılığına karşı yapılacak protestolar öncesi bazı ünlü mağazalar güvenlik önlemi için vitrinlerini sunta ile kapattı.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, France 3 radyosuna yaptığı açıklamada, Champs-Elysees Caddesi'nin, "Sarı yelekliler"in akaryakıt zamlarını protesto etmek için cumartesi günü düzenleyeceği gösteri nedeniyle trafiğe kapatılacağını bildirmişti.

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Caddede yoğun güvenlik önlemlerinin alınacağını ifade eden Castaner, ayrıca kimlik kontrolünün yapılacağını söylemişti.

Ülkede "Sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, son bir yılda motorin fiyatlarının yüzde 20'den fazla artması üzerine yaklaşık 10 gündür ülke genelinde gösteriler düzenliyor.

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Gösterilerde, şu ana kadar Paris'in ünlü caddelerindeki birçok iş yeri zarar gördü, ülke genelinde çok sayıda akaryakıt deposunun giriş ve çıkışları tutuldu.

Eylemler nedeniyle geçen cumartesi Eyfel Kulesi ziyarete kapatılırken, polisin eylemcilere sert müdahalesi dikkati çekti.

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Ülke genelindeki protestolarda çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 141'i güvenlik görevlisi 780 kişi yaralanmış, 794 kişi gözaltına alınmış ve 9 kişi hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Sarı yelekliler paris

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
1789 FRANSIZ DEVRİMİDE BÖYLE OLMUŞTU.BİRŞEYLERİ KAZANMAK İÇİN BU TİP GÖSTERİLER ŞART.15-20 ARABA YANMIŞ SORUN DEĞİL.ÖNEMLİ OLAN DİKTE EDİLMİŞ YAPTIRIMLARI BOZMAK.GEZİ OLAYLARIDA BİR YEŞİLLİK PARK OLAYI DEĞİLDİR.BİRKAÇ KENDİNİ BİLMEZ KİŞİLERİN HALKIN ÇADIRINI ,KAFASINI KIRMASIYLA BAŞLAMIŞTIR.
Evet türkiyede adalet vardır diyenler buyrun adalet nedir görün,akaryakıta zam diyen hükümete nasıl bir tepki vardır görün,insanlar tam techizatla tepkilerini gösteriyorlar.bugün dünyanın en pahalı akaryakıtı kulanan Türkiyede biz sokaka çıkarsak ertesi gün hepimizi terörist gösterilib,ırkçı MHP zihniyetiyle yönetilen AKP hükümeti hak isteyen herkesi vatan haini ilan eder. İşte demokrasi budur Ey deyib herkesi eleştiren zihniyet. türkiyeyi ikiye bölen bu ırkçı ve kinci dinci zihniyetin kimseye bir yararı yokturTek kurtuluş barışçıl bir ortamın olmasıdır.
Beter olsun demekten kendimi alamıyorum naber Fransa orantısız güç kullanma her ne demekse
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