Fransa'da ortalık karıştı! 'Sarı Yelekliler' yeniden sokaklara çıktı

Fransa'da akaryakıt protestoru gerçekleştiren ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasını isteyen 'Sarı Yelekliler' ile polis arasında çatışma yaşanıyor. Polis biber gazıyla müdahale etti.

Çok sayıda göstericinin Paris'teki ünlü Zafer Takı önünde toplandığı ve marşlar söylediği gözlendi.

Habertürk'te yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı, Republique Meydanı, Nation Meydanı ile Şanzelize (Champs-Elysee) Caddesi'nde hayat pahalılığına karşı gösteri yapmasına izin verilmişti. Gösterilere Sarı Yelekliler ile lise ve üniversite öğrencileri de destek veriyor.

Fransa’nın başkenti Paris’te bugün hayat pahalılığına karşı yapılacak protestolar öncesi bazı ünlü mağazalar güvenlik önlemi için vitrinlerini sunta ile kapattı.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, France 3 radyosuna yaptığı açıklamada, Champs-Elysees Caddesi'nin, "Sarı yelekliler"in akaryakıt zamlarını protesto etmek için cumartesi günü düzenleyeceği gösteri nedeniyle trafiğe kapatılacağını bildirmişti.

Caddede yoğun güvenlik önlemlerinin alınacağını ifade eden Castaner, ayrıca kimlik kontrolünün yapılacağını söylemişti.