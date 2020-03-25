HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransa’da sokağa çıkma yasağına uymayanlara sert müdahale

Fransa’da sokağa çıkma yasağına uymayanlara sert müdahale

DÜNYA HABERLERİ  | 25.03.2020 11:39 | Son Güncelleme

Fransa’da sokağa çıkma yasağına uymayanlara polis sert müdahalede bulundu.

Fransa’da sokağa çıkma yasağına uymayanlara sert müdahale

Fransa’da sokağa çıkma yasağına uymayanlara polis sert müdahalede bulundu. O anların görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı.

Fransa’da koronavirüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında 17 Mart’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokaklarda görevlendirilen polisler, olası yağmalama ve hırsızlıklara karşı mücadele ediyor. Bazı polislerin ise sokağa çıkma yasağına uymayanlara sert müdahale ettikleri görüldü.

POLİS MÜDAHALE DOZUNU ARTTIRDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, polislerin yerde yatan bir kadına sert müdahalesi ve diğer bir kadını da iterek yere düşürdükleri görüldü. Görüntülerdeki polislere sosyal medyadan yoğun tepki geldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ne yasak dinlediler, ne korona! Böyle yakalandılar Ne yasak dinlediler, ne korona! Böyle yakalandılar
ABD’de bir Türk koronavirüsten öldüABD’de bir Türk koronavirüsten öldü
Uyarılar çare etmedi! Koronavirüs paniği izdiham yarattıUyarılar çare etmedi! Koronavirüs paniği izdiham yarattı
Anahtar Kelimeler:
Fransa koronavirüs polis müdahale

En Çok Okunan Haberler

7,5 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı...

7,5 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı...

Koronavirüs salgınında son durum!

Koronavirüs salgınında son durum!

TBMM'de kabul edildi! 30 Nisan'a kadar durduruldu

TBMM'de kabul edildi! 30 Nisan'a kadar durduruldu

MasterChef Güzide Mertcan 7 milyonluk villasını satmıştı! Yeni evini böyle tanıttı

MasterChef Güzide Mertcan 7 milyonluk villasını satmıştı! Yeni evini böyle tanıttı

Bakan Selçuk gece yarısı açıkladı! Erdoğan'ın verdiği müjde kanunlaştı

Bakan Selçuk gece yarısı açıkladı! Erdoğan'ın verdiği müjde kanunlaştı

İtalya ve İngiltere'den geldiler! Karantina başladı

İtalya ve İngiltere'den geldiler! Karantina başladı

İlginizi Çekebilir

İtalyan belediye başkanı isyan etti

İtalyan belediye başkanı isyan etti

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs aşısı için tarih verdi!

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs aşısı için tarih verdi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ünlü profesörden dünyaya Atatürk’lü mesaj

Ünlü profesörden dünyaya Atatürk’lü mesaj

Koronavirüsün yeni semptomları ortaya çıktı

Koronavirüsün yeni semptomları ortaya çıktı

Diğer Haberler
İran: İkinci bir koronavirüs dalgasıyla karşılaşabiliriz

İran: İkinci bir koronavirüs dalgasıyla karşılaşabiliriz

ABD’de bir Türk koronavirüsten öldü

ABD’de bir Türk koronavirüsten öldü

Sen ne sevimlisin! Karantinadaki sahibi için marketten alışveriş yaptı

Karantinadaki sahibi için öyle bir şey yaptı ki...

ABD 2 trilyon dolarlık koronavirüs yardım paketinde anlaştı

ABD 2 trilyon dolarlık koronavirüs yardım paketinde anlaştı

25 katlı apartman tamamen karantinaya alındı

25 katlı apartman tamamen karantinaya alındı

Koronavirüs karantinası uçuş trafiğini alt üst etti! Radarda dikkat çeken görüntü

Koronavirüs karantinası uçuş trafiğini alt üst etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.