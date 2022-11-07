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Fransa'da taciz skandalı! Kardinal Jean-Pierre Ricard küçük bir kızı taciz ettiğini itiraf etti

07.11.2022 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa taciz suçlamalarıyla çalkalanıyor. 11 piskopos cinsel tacizle suçlanırken, Fransız Kardinal Jean-Pierre Ricard, 14 yaşında bir kız çocuğunu taciz ettiğini itiraf etti. Kardinal Jean-Pierre Ricard görevlerinden çekileceğini de açıkladı.

Fransa'da taciz skandalı! Kardinal Jean-Pierre Ricard küçük bir kızı taciz ettiğini itiraf etti

Fransa’da 11 piskopos cinsel tacizle suçlanırken, suçlanan din adamları arasında Fransız Kardinal Jean-Pierre Ricard da yer alıyor. Fransız piskoposlar, Lourdes kentinde din adamlarının dahil olduğu istismar vakalarında iletişimin ve şeffaflığın nasıl geliştirileceğini bulmayı amaçlayan Fransa Piskoposlar Konferansı’nda bir araya geldi. Konferans aracılığıyla açıklama yapan Kardinal Jean-Pierre Ricard, 14 yaşında bir kız çocuğunu taciz ettiğini itiraf ederek, "35 yıl önce bir kilisede papazken 14 yaşındaki bir genç kıza karşı ayıplanacak bir şekilde davrandım. Davranışım bu kişi için kaçınılmaz olarak çok ciddi ve kalıcı sonuçlara yol açtı" ifadelerini kullandı. Af dileyen Ricard, görevlerinden çekileceğini belirterek, adli makamlar ve kilise ile işbirliğine hazır olduğunu aktardı.

BİNLERCE TACİZCİYE İLİŞKİN KANIT BULUNDU

Konferans Başkanı Başpiskopos Eric de Moulins-Beaufort yaptığı açıklamada, sanıkların hepsinin ya kovuşturma ya da kilise disiplin prosedürleriyle karşı karşıya kalacağını belirterek, 3 bin 200'e kadar tacizciye ilişkin kanıt bulunduğunu ve cezai işlem başlatılabilecek 22 davada delillerin savcılara teslim edildiğini ifade etti. Moulins-Beaufort ayrıca, suçlanan piskoposlar arasında 1 kişinin vefat ettiğini aktardı.

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KARDİNALLİĞE YÜKSELTİLMİŞTİ

2001'den 2019'a kadar Fransa'nın güneybatısındaki Bordeaux'da piskopos olarak görev yapan Ricard, 2006 yılında piskoposluktan Katolik dünyasının papalıktan sonraki en yetkili makamı olan ve Papa’nın seçiminde görevli olan kardinalliğe yükselmişti.

YAKLAŞIK 216 BİN ÇOCUĞUN İSTİSMARA UĞRADIĞI TESPİT EDİLDİ

Fransa'da Katolik Kilisesi tarafından kurulan bağımsız bir komisyon, Ekim 2021'de yayınladığı raporda 1950'lerden bu yana çoğu 10-13 yaşlarındaki yaklaşık 216 bin erkek ve kız çocuğunun istismara uğradığını tespit etti. Raporu hazırlayan komisyon, din adamlarını kovuşturmadan korumaya yönelik çabaların "sistemik karakterini" kınayarak, Kilise'yi mağdurlara tazminat ödemeye çağırdı. Kilise’nin talebi doğrultusunda 2017'de ortaya çıkan bir cinsel istismar skandalı üzerine oluşturulan raporda, Kilise'ye yönelik toplam 45 öneri ile din adamlarının eğitimi ile ilgili bir dizi reform talebi yer alıyor. (İHA)

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Fransa taciz

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