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Fransa'da Strazburg saldırganı ölü ele geçirildi

DÜNYA HABERLERİ  | 13.12.2018 23:35 | Son Güncelleme

Fransa'daki Strazburg saldırısında 3 kişinin ölümüne neden olan saldırgan ölü olarak ele geçirildi.

Fransa'da Strazburg saldırganı ölü ele geçirildi

Fransız polisi, Strazburg'da Noel pazarını hedef alan saldırının faili olduğu değerlendirilen 29 yaşındaki Cherif Chekkat'i ölü ele geçirdi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Strazburg'daki saldırının faili olduğu değerlendirilen 29 yaşındaki Chekkat kentteki Lazaret Caddesi'nde polisin düzenlediği operasyonda öldürüldü.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in konuya ilişkin açıklama yapacağı belirtildi.

Strazburg'un en önemli meydanlarından Place Kleber'de kurulan Noel pazarına yakın bir bölgede salı akşamı silahlı saldırı düzenlenmiş ve saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştı. Saldırganın saldırıdan sonra kaçtığı ifade edilmişti.

Saldırının ardından terörle mücadele eylem planının "acil saldırı uyarısı" seviyesine yükseltilmişti.

Paris Savcısı Remy Heitz, saldırganın polis takibindeki 29 yaşındaki Cherif Chekkat olduğunu belirterek, şüphelinin daha önce hırsızlık ve tecavüz suçlarından Fransa, Almanya ve İsviçre'de mahkeme tarafından 27 kez cezalandırıldığını bildirmişti.

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Fransa silahlı saldırı Strazburg saldırısı

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