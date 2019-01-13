Fransa'dan DEAŞ'a hava operasyonu

CENTCOM, Fransız Savunma Bakanlığı'na dayandırarak yaptığı açıklamada; Fransız savaş uçaklarının, 7 Aralık'ta Suriye'de Hajin bölgesinin DEAŞ'tan alınmasına yönelik yürütülen operasyona katıldığı belirtti.

Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) hava desteği sağlamak amacıyla yürütülen operasyonda hastane olarak yapılan ancak DEAŞ'ın askeri üsse çevirdiği binanın imha edildiği, ayrıca Fransız savaş uçaklarının düşman hatlarını bombaladığı ve hedefleri yok ettiği belirtildi.

Haftada 20 hava operasyonu yaptığı açıklanan Fransız savaş uçaklarının, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarını sürdüreceği kaydedildi. (DHA)



