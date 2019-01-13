HABER

Fransa'dan DEAŞ'a hava operasyonu

DÜNYA HABERLERİ  | 13.01.2019 00:47 | Son Güncelleme

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Fransız savaş uçaklarının Suriye'nin Hajin bölgesinde DEAŞ'a karşı operasyonda bulunduğunu bildirdi.

Fransa'dan DEAŞ'a hava operasyonu

CENTCOM, Fransız Savunma Bakanlığı'na dayandırarak yaptığı açıklamada; Fransız savaş uçaklarının, 7 Aralık'ta Suriye'de Hajin bölgesinin DEAŞ'tan alınmasına yönelik yürütülen operasyona katıldığı belirtti.

Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) hava desteği sağlamak amacıyla yürütülen operasyonda hastane olarak yapılan ancak DEAŞ'ın askeri üsse çevirdiği binanın imha edildiği, ayrıca Fransız savaş uçaklarının düşman hatlarını bombaladığı ve hedefleri yok ettiği belirtildi.

Haftada 20 hava operasyonu yaptığı açıklanan Fransız savaş uçaklarının, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarını sürdüreceği kaydedildi. (DHA)

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Suriye sınırında silah sesleri!Suriye sınırında silah sesleri!
Fransa'da 9. Sarı Yelekliler Eylemi Yine Şiddetle BittiFransa'da 9. Sarı Yelekliler Eylemi Yine Şiddetle Bitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa ABD DEAŞ operasyon

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'dan itiraf!

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'dan itiraf!

Öncelik isteyen hasta yakını doktoru darp etti

Öncelik isteyen hasta yakını doktoru darp etti

MHP'li aday bozkurt yapmak için Erdoğan'dan izin istedi

MHP'li aday bozkurt yapmak için Erdoğan'dan izin istedi

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Annesinin acısına fazla dayanamadı!

Annesinin acısına fazla dayanamadı!

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Gerilim tırmanıyor! 24 saat süre verildi

Gerilim tırmanıyor! 24 saat süre verildi

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Çok sayıda konsolosluk ve elçilik binasında şüpheli paket alarmı

Çok sayıda konsolosluk ve elçilik binasında şüpheli paket alarmı

ABD duyurdu! Kritik gelişme: Yüzyılın anlaşması...

ABD duyurdu! Kritik gelişme: Yüzyılın anlaşması...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yunanistan'da büyük şok! Canlı yayında devlet televizyonunu işgal ettiler

Yunanistan'da büyük şok! Canlı yayında işgal ettiler

Suriye sınırında silah sesleri! Ocalan'ın haberini alan PKK'lılar kutlama yaptı!

Suriye sınırında silah sesleri!

FBI, ABD Başkanı Trump’ın Rusya için çalışıp çalışmadığını soruşturmuş

Gündemi sarsan iddia! FBI gizlice soruşturdu

Pompeo'dan kritik Türkiye mesajı!

Pompeo'dan kritik Türkiye mesajı!

Ukrayna Devlet Başkanı duyurdu: Türkiye’den alınması için anlaşma imzalandı!

Ukrayna Devlet Başkanı duyurdu: Türkiye'yle anlaşma imzalandı!

Fransa'nın başkenti Paris patlamayla sarsıldı

Fransa'nın başkenti Paris patlamayla sarsıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.