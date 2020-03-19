HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransa'dan korkutan koronavirüs istatistiği!

Fransa'dan korkutan koronavirüs istatistiği!

DÜNYA HABERLERİ  | 19.03.2020 13:29 | Son Güncelleme

Fransa’da etkili olan koronavirüsten etkilenenlerin, en fazla 45-64 yaş aralığındakilerin olduğu belirlendi.

Fransa'dan korkutan koronavirüs istatistiği!

Fransız Halk Sağlığı Merkezi, koronavirüsün yaş üzerindeki etkilerini ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Araştırmaya göre, Çin’den dünyaya yayılan ve dünya genelinde ciddi oranda ölüme neden olan koronavirüs 75 yaş üzerindekilerde ölümcül etkiler gösteriyor.

Son dönemlerde ölümlerin yüzde 79’unun koronavirüs kaynaklı olduğunu ortaya koyan araştırmada, Fransa’da en fazla koronavirüse yakalananların 45-64 yaş aralığı olduğu belirlendi.

Fransa’da 46-64 yaş aralığında 2 bin 67 kişinin koronavirüse yakalandığını ve bu yaş aralığında bulunan 11 kişinin de hayatını kaybettiğini ortaya koyan araştırmada, ikinci sırada ise 15-44 yaş aralığının yer aldığını saptadı.

Bu yaş aralığında bin 808 kişide koronavirüs tespit edildiği kaydedilen araştırmaya göre, yoğun bakıma alınan 16 korona hastasından 2’si hayatını kaybetti.

Üçüncü sırada ise 75 yaşının üzerindeki Fransızlar yer aldı. Araştırmada, 75 yaşının üzerinde olan bin 236 kişide koronavirüs tespit edilirken, 75 yaşı üzerinde olan 127 kişinin koronavirüs sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Yoğun bakımda bulunanların yüzde 37’sinin 75 yaşının üzerinde olduğu belirlendi.

15 YAŞ ALTINDA 126 VAKA

Araştırma, 65-74 yaş aralığında olan 850 kişide koronavirüs vakasının tespit edildiğini ortaya koydu. Bu yaş aralığında 20 korona hastasının hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, 15 yaşın altındaki çocuklar ile ergenlik çağındaki çocukları salgından en az etkilendiği bildirildi. 15 yaşı altında 126 vaka tespit edilirken, 3 hastanın yoğun bakımda olduğu ve şu ana kadar bu yaş aralığında herhangi bir can kaybının olmadığı belirlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadıİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadı
Koronavirüsten korunmak için içtiler, ölü sayısı yükseldi!Koronavirüsten korunmak için içtiler, ölü sayısı yükseldi!
Beckham’ın kızıyla paylaştığı fotoğraf olay yarattıBeckham’ın kızıyla paylaştığı fotoğraf olay yarattı
Anahtar Kelimeler:
Fransa koronavirüs istatistik

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı'ndan restoranlar için '1 metre' kararı

Sağlık Bakanlığı'ndan restoranlar için '1 metre' kararı

'Atatürk'e hakaret' iddiasına MSB'den fotoğraflı yanıt

'Atatürk'e hakaret' iddiasına MSB'den fotoğraflı yanıt

Koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyorlar

Koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyorlar

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Vaka sayısının bini aştığını söylemişti! Yeni açıklama geldi

Vaka sayısının bini aştığını söylemişti! Yeni açıklama geldi

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de bir ilk yaşandı

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de bir ilk yaşandı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

İtalya'daki Türk akademisyenin anlattıkları dehşete düşürdü!

İtalya'daki Türk akademisyenin anlattıkları dehşete düşürdü!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İtalya alarmda! Yoğun bakımdaki hastalar...

İtalya alarmda! Yoğun bakımdaki hastalar...

Koronavirüsün tedavisinde dev adım! İzole ettiler

Koronavirüsün tedavisinde dev adım! İzole ettiler

Diğer Haberler
Durdurulamıyor! İran'da ölü sayısı artıyor

Durdurulamıyor! İran'da ölü sayısı artıyor

Son dakika: KKTC'de koronavirüs alarmı! Ülkeye giriş ve çıkışlar kapatılıyor

KKTC'de koronavirüs alarmı! Ülkeye giriş ve çıkışlar kapatılıyor

Son dakika: Almanya'da koronavirüs vaka sayısı bir günde 2 bin 801 kişi arttı

Almanya'da korkunç artış!

Koronavirüsten korunmak için içtiler, ölü sayısı yükseldi!

Koronavirüsten korunmak için içtiler, ölü sayısı yükseldi!

Çin’den koronavirüsle ilgili çarpıcı araştırma: Çocuklar virüsün yayılmasını hızlandırdı

Koronavirüsü çocuklar yaydı

İkinci dalga koronavirüs salgını endişesi!

İkinci dalga koronavirüs salgını endişesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.