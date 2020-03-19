Fransa'dan korkutan koronavirüs istatistiği!

Fransız Halk Sağlığı Merkezi, koronavirüsün yaş üzerindeki etkilerini ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Araştırmaya göre, Çin’den dünyaya yayılan ve dünya genelinde ciddi oranda ölüme neden olan koronavirüs 75 yaş üzerindekilerde ölümcül etkiler gösteriyor.

Son dönemlerde ölümlerin yüzde 79’unun koronavirüs kaynaklı olduğunu ortaya koyan araştırmada, Fransa’da en fazla koronavirüse yakalananların 45-64 yaş aralığı olduğu belirlendi.

Fransa’da 46-64 yaş aralığında 2 bin 67 kişinin koronavirüse yakalandığını ve bu yaş aralığında bulunan 11 kişinin de hayatını kaybettiğini ortaya koyan araştırmada, ikinci sırada ise 15-44 yaş aralığının yer aldığını saptadı.

Bu yaş aralığında bin 808 kişide koronavirüs tespit edildiği kaydedilen araştırmaya göre, yoğun bakıma alınan 16 korona hastasından 2’si hayatını kaybetti.

Üçüncü sırada ise 75 yaşının üzerindeki Fransızlar yer aldı. Araştırmada, 75 yaşının üzerinde olan bin 236 kişide koronavirüs tespit edilirken, 75 yaşı üzerinde olan 127 kişinin koronavirüs sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Yoğun bakımda bulunanların yüzde 37’sinin 75 yaşının üzerinde olduğu belirlendi.