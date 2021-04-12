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Fransa'dan küstah suçlama: Türkiye tuzak kurdu!

12.04.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'nın Avrupa Bakanı Clement Beaune, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Ankara ziyareti sırasında yan tarafta bir koltuğa oturtularak "tuzak" kurulduğunu iddia etti.

Fransa'dan küstah suçlama: Türkiye tuzak kurdu!

RTL Televizyonuna konuşan Beaune, Türkiye Cumhurbaşkanlığının, oturma düzeninde von der Leyen'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile yan yana oturtmamasının "Türkiye'nin hakareti" olduğunu savundu.

"Türkiye kötü davrandı" ifadesini kullanan Fransız Bakan, suçun Avrupalılarda aranmaması gerektiğini belirterek, "Bize karşı kasten yapılmış bir Türk sorunu. Avrupalılar arasında suçu körüklememeliyiz" şeklinde konuştu.

Avrupa başkentleri, Ankara'daki ziyaret sırasında von der Leyen'in bir kenarda oturtulması nedeniyle sadece Türkiye'ye değil aynı zamanda Brüksel'e de suçlama yöneltmişlerdi.

Ankara, protokol krizinde dahli olmadığını belirterek meselenin Konsey ile Komisyon arasındaki girift (karmaşık) yapıdan kaynaklandığını dile getiriyor.

Avrupa Konsey Başkanı Charles Michel'in personeli salı günkü görüşme önce toplantı odasına erişimlerinin olmadığını iddia etmiş ancak aynı zamanda Konsey Başkanının uluslararası protokol kuralları uyarınca AB Komisyon Başkanının önünde geldiği hatırlatmasında bulunmuştu.

Suçun Türkiye'de olduğu konusunda ısrar eden Fransız Bakan Clement Beaune ise, "Bu, onu kuran ve onun içine girenler arasında bir çeşit tuzaktı. Ben burada suçu, onu işleyene atarım" şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonunda Avrupa Birliği'nin yapısına ilişkin de özeleştiride bulunan ve kurumların karmaşık yapısına değinen Beaune, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Avrupa'da yürütmenin gelecekte tek bir başkanlığı olsa daha iyi olur. Daha güçlü Avrupa kurumlarına ihtiyacımız var."

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Avrupa Birliği Fransa Türkiye

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