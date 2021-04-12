Fransa'dan küstah suçlama: Türkiye tuzak kurdu!

Avrupa başkentleri, Ankara'daki ziyaret sırasında von der Leyen'in bir kenarda oturtulması nedeniyle sadece Türkiye'ye değil aynı zamanda Brüksel'e de suçlama yöneltmişlerdi.

RTL Televizyonuna konuşan Beaune, Türkiye Cumhurbaşkanlığının, oturma düzeninde von der Leyen'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile yan yana oturtmamasının "Türkiye'nin hakareti" olduğunu savundu.

Suçun Türkiye'de olduğu konusunda ısrar eden Fransız Bakan Clement Beaune ise, "Bu, onu kuran ve onun içine girenler arasında bir çeşit tuzaktı. Ben burada suçu, onu işleyene atarım" şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonunda Avrupa Birliği'nin yapısına ilişkin de özeleştiride bulunan ve kurumların karmaşık yapısına değinen Beaune, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Avrupa'da yürütmenin gelecekte tek bir başkanlığı olsa daha iyi olur. Daha güçlü Avrupa kurumlarına ihtiyacımız var."

