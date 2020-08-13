Fransa'dan Türkiye hamlesi: Akdeniz'e gönderiyorlar!

Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynakları konusunda çakışan hak iddiaları nedeniyle anlaşmazlık yaşıyor.

Türkiye, bu ay Yunanistan'ın Girit adası ile Kıbrıs adası arasında bir yerde doğalgaz arama ve sondaj ruhsatları çıkarmayı planladığını açıklarken; sismik araştırma gemisi Oruç Reis Doğu Akdeniz'de tartışmalı bölgeye gelerek, burada 23 Ağustos'a kadar

orada faaliyet gösterecek.

Sorunu çözmek üzere Yunanistan'ın acil toplantıya çağırdığı AB dışişleri bakanları Cuma günü telekonferans yöntemiyle olağanüstü toplanacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bölgedeki durumu gözlemlemek ve "uluslararası hukuğu gözetme kararlılığını göstermek" için Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını geçici olarak artıracağını açıklamıştı.

