Fransa'dan YPG/PKK'ya destek açıklaması

Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi François Delattre, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin, ''Fransa, önümüzdeki haftalarda Suriye Demokratik Güçleri de dahil ABD'nin tüm ortaklarının güvenliğinin sağlanmasıyla yakından ilgilenecek.'' dedi. BM Güvenlik Konseyindeki Suriye oturumunda konuşan Delattre, tüm dikkatlerin Suriye'nin kuzey doğusuna çevrildiğini belirterek, Fransa'nın önceliğinin uzun vadede IŞİD'i ortadan kaldırmak ve bu bölgede terörün yeniden dirilmesini önlemek olduğunu söyledi.

IŞİD'in Suriye için tehdit oluşturmaya devam ettiğini ve Suriye'de küçük bir alanda da olsa varlığını sürdürebileceğini ifade eden François Delattre, sahada gerginliğin artmasının terör gruplarına fırsat vereceğini ifade etti.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin de değerlendirmede bulunan Delattre, ''Fransa, önümüzdeki haftalarda Suriye Demokratik Güçleri de dahil ABD'nin tüm ortaklarının güvenliğinin sağlanmasıyla yakından ilgilenecek.'' diye konuştu. François Delattre, ABD'nin Suriye'nin kuzey doğusunda halkın ve bölgenin istikrarının korunmasını, yeni bir insani trajedinin ve terörün yeniden canlanmasının engellenmesini göz önünde bulundurması gerektiğini de sözlerine ekledi.