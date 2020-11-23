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Fransa eski cumhurbaşkanı Sarkozy yolsuzluktan hakim karşısında

23.11.2020 08:00 | Son Güncelleme:
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Fransa eski cumhurbaşkanı Sarkozy yolsuzluktan hakim karşısında

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy Pazartesi günü yargıca rüşvet vermeye çalışmak iddiasıyla hakim karşına çıkacak. Sarkozy'nin 2007 başkanlık kampanyası için ünlü kozmetik firması mirasçısı Liliane Bettencourt'tan yasadışı ödemeleri kabul ettiği iddialarına ilişkin bir soruşturma hakkında gizli bilgiler talep ettiği yargıç Gilbert Azibert'e Monako'da iş bulmayı teklif ettiği iddia ediliyor.

Fransa’yı 2007-2012 yılları arasında yöneten eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, aleyhindeki tüm soruşturmalarda herhangi bir haksızlık olduğunu inkar etmiş ve davaların düşmesi için mücadele etmişti. Soruşturmayı yürüten müfettişler, Sarkozy'nin 2007’deki başkanlık seçimi kampanyasında Libya'nın finansmanı iddialarını araştırırken, 2013 yılından beri Sarkozy ve avukatı Thierry Herzog arasındaki konuşmaları dinliyorlardı.

SAHTE İSİMLİ CEP TELEFONU DİNLEMELERİ

Dinlemeler sırasında müfettişler, Sarkozy ve avukatının sahte isimle kayıtlı cep telefonlarını kullanarak iletişim kurduğunu öğrendi. Sarkozy’nin telefonu Paul Bismuth adına kayıtlıydı. Dinlemeler sonucunda Sarkozy ile avukatı Herzog’un, Liliane Bettencourt soruşturması hakkında bilgi sahibi olan yargıç Gilbert Azibert'le iletişime geçmeyi planladıkları ortaya çıktı. Nicolas Sarkozy, bugün bu iddialar çerçevesinde hakim karşısına çıkacak.

Fransa eski cumhurbaşkanı Sarkozy yolsuzluktan bugün hakim karşısına çıkacak

(DHA)

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