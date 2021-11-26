Fransa, İngiltere Başbakanı Johnson'ın göçmen mektubuna kızdı, görüşmeleri iptal etti

Fransa İçişleri Bakanı, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Fransa'ya Manş Denizini geçen göçmenleri geri alma çağrısının ardından, İngiliz mevkidaşı Priti Patel ile görüşmelere son verdi.

Fransız İçişleri Bakanı Gerald Darmanin Manş Denizi'nde 27 göçmenin ölmesinin ardından tırmanan siyasi gerilimde ülkesinin Johnson'ın yazdığı mektuptan hayalkırıklığına uğradığını söyledi.

Darmanin "Mektubun kamuoyuna açıklanması durumu daha da kötüleştirdi" dedi.

Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a hitaben yazdığı mektupta trajedinin tekrarlanmaması için beş adım önermişti.

Darmanin yaptığı açıklamada "İngiltere Başbakanı'nın kamuya açık mektubunu kabul edilemez ve ortaklar arasındaki görüşmelere aykırı buluyoruz. Dolayısıyla Priti Patel artık davetli değil" dedi.

Çarşamba günü Manş Denizi'nde şişme botun batması sonucu 17 erkek, biri hamile yedi kadın ve üç çocuk boğularak ölmüştü.

Pazar günü Calais'de yapılacak görüşmelere Hollanda, Almanya ve Avrupa Komisyonu yetkilileri katılacak.

Johson'ın mektubunun internette yayınlanmasının ardından Fransız hükümetinin öfkesi net bir şekilde görülmeye başlamıştı.

Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, mektubun Fransa'nın Manş kıyılarında yaptığı bütün çalışmalara saygı duymadığını belirtti.

Johnson, Macron'a mekbubunda atılmasını istediği beş adımı şöyle özetledi:

Daha fazla botun Fransa sahillerinden ayrılmasını önlemek için ortak devriyeler

Sensörler ve radarlar gibi daha fazla ileri teknoloji kullanımı

İki ülkenin birbirlerinin karasularında devriye gezmesi ve havadan gözlem yapması

İki ülkenin ortak istihbarat hücresinin işbirliğini derinleştirmek

Fransa'yla ikili geri dönüş anlaşması üzerinde derhal çalışılmaya başlanması ve bunun yanı sıra AB-İngiltere geri dönüş anlaşması için görüşmeler yapılması

Johson mektubunda "Fransa ile bu tehlikeli güzergahtan Manş Denizini geçen göçmenleri geri alması için anlaşmaya varılmasının hemen ve önemli bir etkisi olacaktır" ifadelerini de kullandı.

https://twitter.com/borisjohnson/status/1463973204456878080?s=21

İngilere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps da mektubu savundu ve "dostların ve komşuların" birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Shapps "Hiçbir ülke bununla tek başa çıkamaz. Umarım Fransa yeniden değerlendirir. Bu bizim çıkarımıza ve oların da çıkarına. Bu gördüğümüz trajik sahnelerle, insanların hayatını kaybetmesiyle kesinlikle İngiltere'ye kaçak yollarla sokulan insanların da çıkarına" dedi.



