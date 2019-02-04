Fransa Juan Guaido’yu görevli Cumhurbaşkanı olarak tanıdı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yeni seçim çağrısının yanıtsız kalmasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Juan Guaido’yu “geçici devlet başkanı” olarak tanıdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Venezuela halkı kendini demokratik ve özgürce ifade etme hakkına sahip. Fransa, Juan Guaido’yu seçim işlemlerini yürütecek Devlet Başkanı olarak tanıyor” açıklaması yaptı.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanından önce Fransa İçişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da sabah saatlerinde Devlet Başkanlığı seçimlerini başlatacak meşru kişinin Juan Guaido olduğunu ifade etti.

