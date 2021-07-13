HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransa sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi

Fransa sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi

13.07.2021 05:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa hükümeti tüm doktor, hemşire, sağlık sektörü çalışanı ve gönüllülerinin Eylül ayına kadar aşı yaptırma zorunluluğu getirdi. Aşı yaptırmayan sağlık çalışanlarının maaşlarını alamama riskiyle karşı karşıya kalabileceği açıklandı.

Fransa sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi

Fransa hükümeti tüm doktor, hemşire, sağlık sektörü çalışanı ve gönüllülerinin Eylül ayına kadar aşı yaptırma zorunluluğu getirdi. Aşı yaptırmayan sağlık çalışanlarının maaşlarını alamama riskiyle karşı karşıya kalabileceği açıklandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ayrıca gelecek aydan itibaren dükkanlara, bar, sinema gibi yerlere girerken ve ülke içindeki uzun mesafe tren yolculuklarında "sağlık geçiş kartlarının" gösterilmesi gerekeceğini belirtti.

Covid kartları kişinin aşılanma durumunu ya da yakın zamanlı negatif PCR testi sonucunu gösterecek.

Macron televizyondan canlı yayınlanan açıklamasında "Sizden ne istediğimin farkındayım ve in bu taahhüde hazır olduğunuzu biliyorum. Bu bir bakıma sizin vazifenizin bir icabı" dedi.

Aşı zorunluluğu, koronavirüse karşı hassas grupta bulunanlarla temasta bulunan herkesi kapsıyor. Bu da hastanelerde, kliniklerde ve bakım evlerinde çalışan herkese aşı olma zorunluluğu getirildiğini anlamını taşıyor.

LCI televizyonuna konuşan Fransa Sağlık Bakanı Olivier Véran, 15 Eylül'e kadar aşı olmayan çalışanlara maaş ödemesi yapılmayabileceğini belirtti.

Fransa'da geçen haftasonu açılan gece kulübü dahil bazı yerlere girişte geçiş kartı gösterme zorunluluğu bulunuyor. 21 Temmuz'dan itibarense 12 yaş üstü herkesten birçok diğer etkinliğe katılırken bu "Covid sertifikalarını" göstermeleri istenecek.

Ülkede insanları aşı olmaya teşvik için, şu an ücretsiz olan PCR testleri, doktor reçete etmediği sürece, yeniden ücretli olacak.

Macron'un açıklamalarının ardından aşı randevusu alınan Doctolib sitesinin, aşırı yüklenmeden dolayı bir süre hizmet veremediği belirtildi.

Fransa'da Delta varyantı nedeniyle Covid kaynaklı hastaneye yatışlar yeniden tırmanışa geçti.

Cuma günü, hükümete danışmanlık yapan bilim kurulu birkaç ay içinde ülkede 4. dalganın görülebileceği uyarısında bulundu. Bilim kurulu salgının kontrol altına alınabilmesi için nüfusun yüzde 95'ini aşılanması gerektiğini belirtti.

Fransa'da şu an nüfusun yarısından biraz fazlası ilk doz aşısını oldu. İki doz aşı olanların oranı ise yaklaşık yüzde 40.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dehşete düşüren anlar! Eşinin önünde tekme tokat dövdülerDehşete düşüren anlar! Eşinin önünde tekme tokat dövdüler
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
ABD'nin Afganistan'daki 1 numaralı ismi istifa ettiABD'nin Afganistan'daki 1 numaralı ismi istifa etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yaşanan krizden sonra Yunanistan'a telefon

Yaşanan krizden sonra Yunanistan'a telefon

Yunanistan'daki skandal sonrası Terim çok sert konuştu

Yunanistan'daki skandal sonrası Terim çok sert konuştu

Türk bayrağını koparıp çöpe attı: Çok keyifliydim

Türk bayrağını koparıp çöpe attı: Çok keyifliydim

Halktan özür diledi: Hata yaptık

Halktan özür diledi: Hata yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı tatili açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı tatili açıklaması

Irak'ta korona hastalarının olduğu hastanede yangın: 41 ölü

Irak'ta korona hastalarının olduğu hastanede yangın: 41 ölü

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Valilik duyurdu! Bayrama sayılı günler kala yasaklandı

Valilik duyurdu! Bayrama sayılı günler kala yasaklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi?

Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi?

Saniyeler içinde yere yığıldı! İş insanının kahreden ölümü

Saniyeler içinde yere yığıldı! İş insanının kahreden ölümü

Şaşırtan görüntüler! Sahilde uyudular

Şaşırtan görüntüler! Sahilde uyudular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.