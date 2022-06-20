Fransa seçimleri: Macron'un partisi parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti

Siyasi yelpazenin merkezindeki Macron'un partisi Ensemble (Birlik) yarışı önde bitirdi. Ancak parlamentoda onlarca sandalye kaybedecek Macron, hayata geçirmek isteyeceği reformlarda zorluklarla karşılaşacak.

Sosyalist ve komünist partiler ile Boyun Eğmeyen Fransa'nın yanı sıra ülkenin ana yeşiller partisini de içerisinde bulunduran NUPES (Yeni Ekolojik ve Sosyal Halk Birliği) ittifakı seçimde ikinci gelirken, aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi ise üçüncü oldu.

Meclis çoğunlunu yitirmesiyle, Macron da kabinesindeki bazı bakanlıkları kaybetme riskiyle karşı karşıya.

Fransız televizyonuna konuşan Başbakan Elisabeth Borne, durumun emsalsiz olduğunu ve modern Fransa'nın hiç böyle bir Ulusal Meclis görmediğini söyledi.

"Ulusal ve uluslararası düzeyde karşı karşıya olduğumuz riskler göz önüne alındığında bu durum ülkemiz için bir risk teşkil etmektedir" diyen Borne, yarın [pazartesi] itibarıyla hükümeti kurma görüşmelerine başlanacağını duyurdu.

NUPES'in lideri Jean-Luc Mélenchon cephesinde seçim sonuçları sevinçle karşılandı. Destekçilerine yaptığı konuşmada Mélenchon, Macron'un partisini hezimete uğrattıklarını ve artık her türlü ihtimalin kendi ellerinde olduğunu dile getirdi.

Seçim sonuçlarından oldukça memnun olan bir diğer lider de Le Pen'di. Macron'un macerasının sona erdiğini savunan Le Pen, "[Macron] Bir azınlık hükümetine emanet edildi" dedi.

Sağcı Cumhuriyetçiler de oldukça mutluydu, çünkü sandalye sayıları korkulduğu kadar düşmedi. Parti başkanı Christian Jacob, seçim sonuçlarının Macron için "keskin bir mağlubiyet" olduğunu söyledi.

Bu sözler, bir çoğunluk hükümeti kurmak üzere Cumhuriyetçilere gitmesi durumunda, Başbakan Born için cesaret verici olmayacak.

Seçim öncesindeki parlamentoda Macron'un 300'den fazla sandalyesi vardı. Ancak Pazar günkü sonuçlarla birlikte elde edeceği 235-240 arasındaki sandalye, anket beklentilerinin de altında. Çoğunluk için ise 289 sandalye gerekiyor.

TF1 TV'nin aktardığına göre, NUPES'in kazanacağı sandalye sayısı 157 ila 163 arasında olacak. Daha önce sadece sekiz sandalyesi olan Le Pen'in partisi ise yeni parlamento dağılımında 85 ile 90 arasında sandalyeye sahip olacak.

France Télévisions'un sunduğu bir başka projeksiyon ise, daha somut bir sonuç sağlıyor.

Meclisteki sandalyesini kaybedenler arasında aşırı sağcı rakibi karşısında 56 oyla mağlup olan Sağlık Bakanı Brigitte Bourguignon da var. Ayrıca Yeşil Geçiş Bakanı Amélie de Montchalin de seçilemezken, ilk turda kaybetmesine karşı Avrupa Bakanı Clément Beaune ise Pazar günkü seçimde zafer elde etti.

Macron'un en yakın müttefiklerinden biri olan Meclis Başkanı Richard Ferrand ise NUPES'teki rakibi Mélanie Thomin'e zaferini tebrik etti ve başarılar diledi.

Fransa'nın Karayipler'deki topraklarından Guadeloupe'dan seçime giren Deniz İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Justine Benin de sol rakibine karşı yarışı kaybetti.

Parti tabanına seslenen Mélenchon, heyecan verici konuşmasında sonucun "Macron'un ahlaki başarısızlığına işaret ettiğini" söyledi ve iktidar partisini, Le Pen'in partisiyle kafa kafaya yarıştığı yerlerde sola destek vermeyi reddederek aşırı sağa hizmet etmekle suçladı.

Seçim öncesinde "Mélenchon: Başbakan" sloganıyla seçim çalışmalarını yürüten sol lider, bunun şimdilik geçerli olmayacağını üstü örtük bir şekilde kabul etti ve mücadelesindeki rolünün değiştiğini söyledi:

"Siz istediğiniz sürece, son nefesime kadar sizin önünüzde saf tutma sözüm hala geçerli ve öyle de kalacak."

Mélenchon, herhangi bir sandalye için adaylığı olmaması nedeniyle parlamentoda yer almayacak.

Beş yıl önceki seçimlerde Macron, sivil toplumdan yeni milletvekili yüzleriyle bir iyimserlik dalgası yakalamıştı. Ancak bu kez yeni yüzlerde NUPES ve Le Pen'in partisinden çıktı. NUPES'in milletvekili seçilen adayları arasında meslektaşlarını daha iyi ücret ve koşullar için mücadeleye yönlendiren bir otel oda görevlisi de var. Rachel Keke, yarıştığı eski spor bakanını yenmesi durumunda parlamentoda dans etme sözü vermişti.



