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Fransa, sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımaya hazırlanıyor!

19.11.2020 15:14 | Son Güncelleme:
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Fransa, sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımaya hazırlanıyor!

Fransa Senatosu'nun resmi olarak tanınmamış Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin tanınması için hükümete çağrı yapılmasını öngören karar tasarısını 25 Kasım'da oylayacağı belirtildi.

Tasarıda imzası bulunan Fransız Senatör Bruno Retailleau, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 25 Kasım'da Senato'nun Fransa hükümetine Dağlık Karabağ'ı tanımasını öneren bir tasarıyı gündemine alacağını ve oylayacağını ifade etti.

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Tasarı, Senato'nun en büyük 5 siyasi grubu olan Cumhuriyetçiler, Merkezci Birlik, Sosyalist Parti, Komünist Parti ve Ekolojist Grup tarafından desteklenirken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi ise tasarıya karşı çıkıyor.

Senato tarafından alınan kararlar, Fransız hükümeti için tavsiye niteliği taşıyor ve hükümet için bağlayıcı hüküm ifade etmiyor.

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