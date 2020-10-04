Fransa ve İtalya’daki sellerde ölü sayısı 9’a yükseldi

Fransa ve İtalya sınırını vuran Alex fırtınası nedeni ile meydana gelen sellerde ölü sayısı 9’a yükseldi.

Fransa ve İtalya sınırında bulunan bölgeyi vuran Alex fırtınası nedeni ile meydana gelen aşırı yağışlar sele neden olmuştu. Meydana gelen sellerde ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi de kaybolmuştu. Yetkililer, Fransa-İtalya sınırına yakın bir bölgede 7 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını aktardı. Kaybolan kişi sayısının 21’e düştüğünü ifade eden yetkililer, toplam can kaybının ise 9’a yükseldiğini açıkladı.

Cesetlerin 5’i İtalya’nın kuzeybatısındaki Ventimiglia ile Fransız sınırına yakın Santo Stefano al Mare kasabaları arasındaki kıyıda bulundu. Diğer 2 cesede ise Fransa’nın Saint-Martin-Vésubie köyünde ulaşıldı.

Fransa, arama-kurtarma çalışmalarına destek olması için bölgeye yaklaşık bin itfaiyeci gönderdi. Bölge yetkilileri ise yaptığı açıklamada, sel bölgesinde bulunan ilk ve orta okullarda bir sonraki duyuruya kadar eğitime ara verildiğini aktardılar.



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