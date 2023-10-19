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  4. Fransa yine alarma geçti! 4 havalimanı için bomba ihbarı

Fransa yine alarma geçti! 4 havalimanı için bomba ihbarı

19.10.2023 14:03 | Son Güncelleme:
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Fransa'da bomba alarmı verildi. Bugün ülkede 4 havalimanının bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildiği belirtildi. Dün e-posta ile yapılan ihbarlarda 6 havalimanı tahliye edilmiş ancak ihbarların asılsız olduğu ortaya çıkmıştı.

Fransa yine alarma geçti! 4 havalimanı için bomba ihbarı

Fransız BFMTV kanalının haberine göre, ülkenin Bordo, Nant, Lille, Montpellier kentlerindeki havalimanları bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi.

Polis, Montpellier Havalimanı'na intikal ederken bomba imha ekipleri havalimanında aramalar gerçekleştiriyor.

Lille Havalimanı'nda yerel saatle 10.30’da yaklaşık 300 yolcu tahliye edilirken, 12.00 sularında bu havalimanındaki faaliyetler kademeli olarak tekrar başladı.

"CEZALANDIRACAĞIZ"

Ülkede son günlerde okul, havalimanı, müze gibi alanlarda yapılan sahte bomba ihbarlarının ardından, Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti dün basına yaptığı açıklamada sahte bomba ihbarı verenleri bulacaklarını ve cezalandıracaklarını duyurdu.

İHBARLAR ASILSIZ ÇIKMIŞTI

Dün de ülkedeki 6 havalimanı bomba ihbarı nedeniyle tahliye edilmiş ancak ihbarların asılsız olduğu ortaya çıkmıştı.

Kaynak: AA

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Fransa bomba

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