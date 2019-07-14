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Fransa'da "14 Temmuz Ulusal Bayramı" kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 15:57 | Son Güncelleme

"14 Temmuz Ulusal Bayramı" dolayısıyla başkent Paris'te düzenlenen askeri geçit törenine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yanı sıra çok sayıda lider katıldı - Macron, tören sırasında bir grup tarafından yuhalandı

PARİS (AA) - Fransa'nın "14 Temmuz Ulusal Bayramı" dolayısıyla başkent Paris'te askeri geçit töreni düzenlendi.

Başkentteki Champs Elysee Meydanı'nda yapılan askeri geçit törenini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yanı sıra Paris'te bulunan Finlandiya, Portekiz ve Estonya cumhurbaşkanları, Almanya, Hollanda ve Belçika başbakanları, İngiltere'nin fiili Başbakan Yardımcısı David Lidington, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Danimarka Savunma Bakanı Trine Bramsen da izledi.

Kutlamalar kapsamında gerçekleştirilen geleneksel geçit törenine 4 bin 299 asker katılırken, 67 uçak ve 40 helikopter gösteri yaptı.

Tören sırasında yaklaşık 40 gösterici Macron'u yuhaladı. "Macron istifa" sloganları atan eylemciler, havaya sarı balonlar bıraktı.

Macron, daha sonra askeri törene katılan liderlerle Elysee Sarayı'nda öğle yemeğinde bir araya geldi.

Ulusal Bayram dolayısıyla başta Paris olmak üzere bütün kentlerde bu akşam havai fişek gösterileri ve fener alayları düzenlenecek. Polis, gösteriler sebebiyle yoğun güvenlik önlemleri alacak.

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Anahtar Kelimeler:
14 temmuz ulusal bayram Fransa macron

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