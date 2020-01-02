Fransa'da 34 yılın en uzun grevi ulaşım ve sağlık hizmetlerini aksatıyor

PARİS (AA) - Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan grev, 1986 bu yana en uzun süre grev oldu.

Macron'un göreve geldiği 17 Mayıs 2017'den bu yana ülkede yaşanan sosyal krizler önemli bir boyuta ulaştı.

1986'ta Fransa tarihinin önemli grevlerinden biri yaşandı. Fransa Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF), Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP şirketi ve Fransız devletine ait elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF çalışanları, çalışma koşullarını protesto etmek için 28 gün süren grev yapmıştı.

Emeklilik reformuna karşı başlayan ve hayatı felç eden grev ise 29 gündür devam ediyor. Bu grev 1986'dakinden daha uzun sürdü.

Fransa'nın Noel ve yılbaşı tatillerinde olduğu dönemde Paris ve büyük kentlerde, özellikle ulaşım ve sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanıyor.

Emeklilik reformu geri çekilene kadar grevlerin devam etmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet, emeklilik reformundan vazgeçmeyeceğini belirtirken sendikalar reformun geri çekilmesi için ısrar ediyor.