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Fransa'da "Avrupa Ordusu" anketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 23:48 | Son Güncelleme

Bir ankete göre, Fransızların yüzde 62’si AB üyesi ülkeler için ortak bir ordunun kurulması gerektiği kanaatine sahip

PARİS (AA) - Fransa’da yapılan bir anket sonucunda, Fransızların yarısından fazlasının Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler için ortak bir ordunun kurulması gerektiği görüşünü paylaştığı ortaya çıktı.

Odoxa araştırma şirketinin Le Parisien gazetesi için 1004 kişiyle yaptığı ankete göre, Fransızların yüzde 75’i, AB ülkelerinin ortak güvenlik ve savunma politikasına sahip olması gerektiğini düşünüyor. Fransızların yüzde 62’si de AB üyesi ülkeler için ortak bir ordunun kurulması gerektiği görüşünü paylaşıyor. İktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü hareketi, merkez soldaki Sosyalist Parti ve merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi sempatizanlarının yüzde 70'i bu kanaate sahip. Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa hareketi sempatizanlarının yüzde 60'ı ise bu görüşe karşı çıkıyor. Ankete katılanların yüzde 60'ı söz konusu ordunun kurulmasının 10-15 yılı bulabileceğini düşünüyor.

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Anahtar Kelimeler:
AB anket Avrupa ordusu Fransa

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