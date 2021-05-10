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Fransa'da 'bir grup isimsiz askerden' iç savaş uyarısı

10.05.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da sağcı bir dergide yayımlanan ve 130 binden fazla kişinin imza attığı söylenen mektupta, iç savaş tehdidine karşı uyarı yapıldı.

Fransa'da 'bir grup isimsiz askerden' iç savaş uyarısı

Fransa'da sağcı bir dergide yayımlanan ve 130 binden fazla kişinin imza attığı söylenen mektupta, iç savaş tehdidine karşı uyarı yapıldı.

Mektupta, Fransız hükümeti İslamcılığa karşı "taviz" vermekle suçlandı.

Valeurs Actuelles adlı dergide yayımlanan mektubun bir grup asker tarafından yazıldığı ancak aynı zamanda halkın desteğinin de alındığı öne sürüldü. Mektuba imza atan askerlerin adı, sayısı ve rütbelerine ise yer verilmedi.

Mektupta, "Mesele ülkemizin hayatta kalması meselesidir" denildi.

Fransız hükümeti, hem bu mektubu hem de geçen ay yayımlanan bir diğer mektubu kınadı.

AFP ajansının haberine göre, İçişleri Bakanı Gérald Darmanin son mektubu "kaba birmanevra" olarak nitelendirdi ve ismini vermeyen imzacıları "cesaretten" yoksun olmakla suçladı.

Geçen ay bir grup asker de hükümete bir mektup yollamıştı.

Silahlı kuvvetlerden sorumlu bakan Florence Parly, yedek kuvvetler veya ordu mensuplarının din ve siyaset hakkında kamuoyunda fikir beyan etmesini yasaklayan bir yasaya karşı geldikleri için cezalandırılacağını söyledi.

Le Pen'den askerlere destek

Ancak, önümüzdeki yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmaya hazırlanan aşırı sağcı lider Marine Le Pen, Nisan ayındaki mektuba arka çıkan yaklaşık 1000 askere destek verdi.

Pazar günü yayımlanan mektubun yazarları kendilerini Afganistan, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde görev yapmış veya yerel terörle mücadele operasyonlarına katılan genç nesil askerlerin bir parçası olarak tanımlıyor.

Mektupta, "Kendi topraklarımızda taviz verdiğiniz İslamcılığı yok etmek için kendilerini feda ettiler" denildi.

Yeni mektupta, Fransız hükümetinin geçen ayki mektuba verdiği yanıt da eleştirildi.

Mektupta, "Fransa'nın başarısız bir devlet olmasına izin vermeniz için mi savaştılar… Bir iç savaş çıkarsa, ordu kendi topraklarında düzeni koruyacaktır" denildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Hiç kimse bu kadar korkunç bir durumu istemez. Ama evet, Fransa'da iç savaş mayalanıyor ve bunu çok iyi biliyorsunuz."

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