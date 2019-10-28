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Fransa'da cami önünde silahlı saldırı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 19:26 | Son Güncelleme

Bayonne'da bir caminin önünde düzenlenen silahlı saldırıda, iki kişi ağır yaralanırken, saldırgan gözaltına alındı

PARİS (AA) - Fransa'nın Bayonne kentindeki cami önünde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi ağır yaralandı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Bayonne'daki cami önünde yerel saatle 15.00 sularında gerçekleşen silahlı saldırıda, 2 kişi ağır yaralandı.

Eski asker olduğu ifade edilen saldırgan, caminin önündeki bir aracı da ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle yangın kontrol altına alındı.

84 ve 87 yaşlarındaki yaralılar hastaneye kaldırıldı.

60'lı yaşlarındaki saldırgan gözaltına alınırken, Bayonne Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Polis, caminin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Bayonne Kaymakamı Herve Jonathan ve Bayonne Belediye Başkanı Jean-Rene Etchegaray'in olay yerine gideceği kaydedildi.

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cami Fransa silahlı saldırı

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