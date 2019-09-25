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Fransa’da çatıda yakalanan siyah panter hayvanat bahçesinden çalındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 11:51 | Son Güncelleme

Fransa’da geçtiğimiz günlerde bir çatı katında yakalanan siyah panter, olayın ardından götürüldüğü hayvanat bahçesinden çalındı.Geçtiğimiz günlerde Fransa’da bir binanın çatı katına tırmanan ve paniğe neden olan siyah panter, 2 saatlik çalışma sonunda sakinleştirici iğneyle yakalanmıştı.

Fransa’da geçtiğimiz günlerde bir çatı katında yakalanan siyah panter, olayın ardından götürüldüğü hayvanat bahçesinden çalındı.
Geçtiğimiz günlerde Fransa’da bir binanın çatı katına tırmanan ve paniğe neden olan siyah panter, 2 saatlik çalışma sonunda sakinleştirici iğneyle yakalanmıştı. Fransız yetkililer, 6 aylık siyah panterin hayvanat bahçesinden çalındığını açıkladı. Maubeuge’de bulunan hayvanat bahçesinin çalışanları, olay yerine geldiklerinde panterin kaldığı kafesin kapısının kırık olduğunu söyledi.
Hayvanları Koruma Organizasyonu yetkilisi Kader Laghouati, sahibi tarafından evcilleştirilen siyah panterin saldırgan olmadığını ifade etti.
Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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