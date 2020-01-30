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Fransa'da koronavirüs vakası 6'ya yükseldi

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2020 23:50 | Son Güncelleme

Fransa'da koronavirüs vakası 6'ya yükseldi

PARİS (AA) - Fransa'da yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) vaka sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, yaptığı açıklamada, Paris'te bir doktorda koronavirüse rastlandığını belirtti.

Salomon, karantinaya alınan doktorun virüsü bir hastadan kaptığını söyledi.

Fransa'da biri Bordeaux ve dördü Paris'te olmak üzere 5 kişide koronavirüs görüldüğü bildirilmişti.

- Koronavirüs salgını

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, son olarak koronavirüs salgını nedeniyle can kaybının 170 olduğunu açıklamış, virüsten etkilenenlerin sayısını 7 bin 711 olarak vermişti. Virüsten dolayı müşahede altına alınanların sayısının da 81 bin 947'ye çıktığı belirtilmişti.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa koronavirüs

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