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Fransa'da polis şiddetine 140 adli soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 19:50 | Son Güncelleme

Fransa İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Lunez, Ulusal Polis Soruşturma Biriminin, polisin sarı yeleklilerin gösterilerinde şiddet uyguladığı şüphesiyle 140 adli soruşturma başlattığını belirtti

PARİS (AA) - Fransa İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Lunez, Ulusal Polis Soruşturma Biriminin (IGPN) polisin sarı yeleklilerin gösterilerinde şiddet uyguladığı şüphesiyle 140 adli soruşturma başlattığını söyledi.

Lunez, BFMTV televizyonuna sarı yeleklilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

IGPN'nin polisin eylemlerde göstericilere karşı şiddet uyguladığı şüphesiyle 140 adli soruşturma açtığını ifade eden Lunez, gösterilerdeki polis müdahalesinin orantılı olduğunu savundu.

Lunez, sarı yeleklilerin dün Lyon kentindeki gösterilerinde polis aracına saldırı düzenleyenleri "vahşi ordu" olarak nitelendirdi.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner de konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bu arada, Lyon Savcılığı polis aracına düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Castaner, daha önce yaptığı açıklamada, eylemlerde polisin müdahalesi sonucu 4 kişinin gözünden ağır yaralandığını itiraf etmişti.

Avrupa Parlamentosu da polisin gösterilerde protestoculara karşı aralarında biber gazının da olduğu savunma silahlarının kullanımını kınayan karar tasarısını birkaç gün önce onaylamıştı. Polisin barışçıl gösterilerde eylemcilere karşı sert müdahalesi ve orantısız güç kullanımını kınayan kararda, üye ülkelerden polisin orantısız güç kullanmaması konusunda dikkatli olmaları istenmişti. Kararda polisin protestolarda kullandığı biber gazı güçlü biçimde kınanmıştı.

Çok sayıda siyasetçi ve insan hakları savunucusu, sarı yeleklilerin gösterilerinde birçok göstericinin yaralanmasına neden olduğu için polisin biber gazı kullanmasına tepki göstermişti.

Danıştay, polisin gösterilerde kullandığı biber gazının kullanımının yasaklanmasına ilişkin talebi reddetmişti.

Fransa Ombudsmanı Jacques Toubon, polisin sarı yeleklilerin gösterilerinde biber gazı kullanmasının yasaklanmasını istemişti.

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